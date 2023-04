Key Alves se pronuncia sobre boatos de ter encontrado Gustavo Benedeti em camarote de show: Me deixem em paz

08/04/2023 | 14:11



E mais um capítulo da novela vai ao ar! Key Alves e Gustavo Benedeti foram convidados para curtir o show de Israel e Rodolffo diretamente do camarote. Porém, uma nova polêmica tomou conta das redes sociais após surgirem boatos que Cowboy fugiu da jogadora de vôlei ao longo da noite e ela teria tentado ir atrás do ex-namorado.

Segundo informações do jornal Metrópoles, a atleta inicialmente afirmou que não dividiu camarote com Gustavo ou sequer se cruzaram. A famosa também havia frisado que não foi atrás dele, mas apagou a publicação e fez um novo pronunciamento em que escreveu:

A verdade é que, eu saí com minhas amigas para curtir. Como convidada, fiquei no camarote que fui convidada, ou seja, quem escolheu o local não fui eu, e acredito que a mesma realidade tenha sido para ambos e a noite foi muito legal! Se ele estivesse no mesmo espaço, eu curtiria da mesma forma! Agora me deixem em paz. Beijos.

Logo após o fim do show, Cowboy usou as redes sociais para celebrar a noite e não mencionou Key, se limitando a agradecer a dupla sertaneja pelo convite e descrever o evento.

- Ei, meus filhos! Boa tarde para vocês! Turma, olha a hora que a gente está almoçando. Está bom demais da conta isso aqui, viu! Acordamos agora há pouco! Parece que passou um trator e deu uma ré em cima umas três, quatro vezes mais ou menos! Passando aqui para agradecer ao Israel e Rodolffo pelo convite. Turma, cheguei lá, os caras tinham separado o camarote deles para eu ficar, foi uma honra, fui muito bem recebido. Obrigado mesmo, fui muito bem acolhido. Os empresários estavam lá e me receberam super bem. Muito obrigado por esse carinho. Sucesso sempre para vocês e vamos para cima, Bastião! Valeu, meus irmãos, quebraram tudo ontem! Top demais!