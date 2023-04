Com emoção, Teatro Conchita de Moraes é reaberto ao público após nove anos

Da Redação



08/04/2023 | 14:02



Fechado há nove anos para o público, o Teatro Conchita de Moraes, em Santo André, foi reaberto neste sábado (8), dia em que a cidade comemora 470 anos. Nem o mau tempo e o princípio de garoa pararam a concentração de moradores e artistas que esperavam pela entrega das obras de revitalização do local, marcando assim o reencontro com um dos principais equipamentos culturais do município.

Ao lado da deputada estadual e primeira-dama Ana Carolina Serra (Cidadania), e da secretária de Cultura da cidade Simone Zárate, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), ressaltou a importância do local para preservar a memória de pertencimento dos moradores do segundo sub-distrito. “Há mais de nove anos este espaço não recebia público. A entrega do Conchita, sem dúvida nenhuma, tem um simbolismo muito forte, porque retomamos novas histórias”, afirmou o chefe do Executivo. A programação cultural teve início às 11h, com um cortejo do Núcleo de Tambores da ELT (Escola Livre de Teatro).

Emocionada, a secretária de Cultura agradeceu o apoio recebido pela equipe da pasta no projeto, além de exaltar os professores das Escolas Livres e a classe artística do município. “É um momento muito importante, porque eu lembro do Conchita de Moraes quando criança, quando vinha assistir o teatro estudantil, em 1979 eu subi no palco pela primeira vez, depois trouxe minha filha para vários espetáculos aqui, e por fim, como funcionária da Prefeitura acompanhei toda a trajetória do Conchita desde 1991”, relembrou Simone Zárate.

A reforma, realizada pela Prefeitura, recebeu investimento total de R$ 4 milhões. Uma das questões resolvidas é a acessibilidade, agora há rampas espalhadas por toda a área, incluindo o caminho da recepção até os assentos, permitindo o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, o espaço conta com dois elevadores que levam ao pavimento superior.

Pisos internos e externos ganharam cara nova, assim como os revestimentos relacionados à acústica em paredes e tetos. Instalações elétricas e hidráulicas, revestimentos de paredes e pisos, pintura, forros, caixilhos e portas também passaram por modernização. Houve troca completa da cobertura e um graffiti foi desenhado em um painel de 55 metros quadrados, mudando à fachada do equipamento cultural.

A pasta de Cultura abrirá reuniões com os produtores culturais para uso do espaço, além disso, o Conchita será ocupado em programações da Secretaria, como aulas da própria ELT.

HISTÓRIA

Criado pelo Governo do Estado de São Paulo em 1959, o Teatro Conchita de Moraes foi inicialmente erguido para ser o auditório da escola estadual existente no mesmo quarteirão. Em 1963, em convênio com a Prefeitura, o teatro acolhe o Festival de Teatro Amador de Santo André. Em 1970 começa a ser administrado pelo município, que passa a utilizá-lo como um dos espaços teatrais da cidade.

O equipamento cultural homenageia em seu nome María de la Concepción Álvarez Bernard (1885-1962), conhecida como Conchita de Moraes, atriz cubana radicada no Brasil, que era mãe da também atriz Dulcina de Moraes. Participou de alguns filmes, como 24 Horas de Sonho, Pureza, O Bobo do Rei, O Grito da Mocidade, Bombonzinho, Bonequinha de Seda e Amor Perdição.

PROGRAMAÇÃO

A parir das 12h, foi realizada aula aberta de dança afro da ELT. Às 13h, o público pode conferir o cortejo com o grupo de Maracatu No Balanço das Águas, e às 14h, cortejo com as Mulheres do ABC. Às 15h, será apresentado o espetáculo ‘VRAAA’, com o Núcleo VRAAA; e às 16h, em parceria com o Sesc, será a vez do espetáculo ‘AnonimATO’, coma Cia. Mungunzá.

Para as 18h está previsto o teatro de Lambe Lambe Fases da Vida, com a Cia. Fuxico de Teatro. E o espetáculo ‘Ítaca’, com Thiago Andreuccetti, encerra a programação do dia, às 20h. Para este espetáculo os organizadores pedem como entrada a doação de dois quilos de alimentos não-perecíveis. Entrada por ordem de chegada, sujeito à lotação. Capacidade: 215 lugares.

Durante todo o dia, das 10h às 17h, o evento terá ainda o Festival Multicultural com venda de artesanato, comidas e bebidas, com a participação da Paróquia Santa Terezinha. E das 11h às 18h, serão exibidos os documentários ''''Conchita de Moraes, um lugar de lugares'''', produzido pela Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santo André. Neste horário também serão exibidos vídeos da ELT ‘Do Lado de Cá do Rio Até o Lado de Lá da Praça: Memoração dos trinta anos da ELT’, ‘Ilha de Desordem’ e ‘Sônica, Poética e Política: Um Canto à Memória da ELT’.