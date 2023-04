Chelsea perde para o Wolverhampton na estreia de Lampard e amplia série negativa

08/04/2023 | 13:19



Não adiantou trocar de treinador. Contratado como interino até o final da atual temporada, após a demissão de Graham Potter, o ídolo Frank Lampard iniciou sua segunda passagem como treinador do Chelsea com uma derrota por 2 a 1 para o Wolverhampton. O resultado no duelo disputado no Molineux Stadium, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, marcou a sétima partida sem vitória do time londrino.

Nos jogos anteriores ao compromisso deste final de semana, o Chelsea perdeu para o Aston Villa e empatou com Everton e Liverpool. Em momento ruim, ocupa apenas a 11ª colocação, com 39 pontos, e dificilmente conseguirá uma vaga em algum torneio europeu da próxima temporada via liga nacional. Tem, contudo, a possibilidade de ser campeão da Liga dos Campeões, ainda que seja difícil. Na próxima quarta-feira, entrará como azarão em duelo com o Real Madrid no primeiro jogo das quartas de final.

No Molineux Stadium, o Chelsea entrou em campo com a esperança de que a troca de comando trouxesse alguma novidade positiva ao time, mas o primeiro tempo foi de uma atuação bastante limitada. Lampard apostou em um trio ofensivo formado por Sterling, Havertz e João Félix, opção que não rendeu os melhores frutos para a equipe londrina, presa a um jogo de pouca criatividade.

Embora também não tenha sido nenhum primor em suas jogadas no campo de ataque, o Wolverhampton, escalado com os brasileiros João Gomes, Matheus Cunha e Diego Costa, teve repertório para encontrar o caminho do gol. Aos 31 minutos, Podence acertou um lindo lançamento de trivela para dentro de área e viu a bola ser desviada por Koulibaly no meio do caminho. Isso não impediu que ela chegasse aos pés do luso-brasileiro Matheus Nunes, que deixou pingar e acertou um lindo chute no ar para marcar um golaço.

O Chelsea pouco fez em termos de reação até o intervalo e, ao voltar para o segundo tempo, mostrou um pouco mais de disposição. O rendimento melhorou e o volume ofensivo aumento, mas não o suficiente. A ineficiência no ataque, que se fez presente durante toda a temporada, não à toa o time londrino tem apenas 29 gols na liga nacional, foi novamente uma grande inimiga e impediu qualquer reação.

MAIS JOGOS

Também neste sábado, o Newcastle venceu o Brentford por 2 a 1 e manteve-se na terceira colocação, com 56 pontos. O Manchester United venceu o Everton por 2 a 0, no jogo que abriu o dia, e havia assumiu o terceiro lugar, também com 56 pontos, mas como tem desvantagem no saldo de gols, voltou para quarto após a vitória do Newcastle.

O quinto colocado Tottenham também foi a campo e somou o 53º ponto ao vencer o Brighton por 2 a 1, com gols de Kane e Son. O brasileiro Richarlison ficou no banco e não foi acionado pelo treinador Cristian Stellini. Em outras partidas do dia, o Aston Villa bateu o Nottingham Forest por 2 a 0, o Bournemouth fez 1 a 0 no Leicester e o West Ham superou o Fulham por 1 a 0.