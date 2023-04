Internautas afirmam que Ryan Gosling está velho demais para ser o Ken no filme Barbie

08/04/2023 | 13:10



Dividiu opiniões! O lançamento do filme Barbie está gerando uma enorme expectativa do público, que está contando os dias para estreia nos cinemas. Cada vez que um novo vídeo ou foto é divulgado, o longa-metragem se torna um dos assuntos mais comentados na web. No entanto, a divulgação do elenco trouxe um debate acalorado entre internautas.

Muitas pessoas criticaram a escolha de Ryan Gosling para interpretar o protagonista masculino, Ken. Algumas consideraram que o astro de 42 anos de idade é velho demais para viver o famoso boneco. Vale lembrar que Margott Robbie, que interpreta a Barbie, tem 32 de idade.

O Ryan Gosling é muito velho para fazer o Ken, a energia de tio meia-idade que platina o cabelo para se enturmar, escreveu uma usuária do Twitter.

Para mim tem nada a ver Ryan Gosling como Ken. Sei lá, ele ficou com uma cara de velho, ficou um Ken velho, estranho.

Estou achando o meu querido Ryan Gosling velho pro Ken viu, ele sorriu e surgiram 20 pés de galinha em cada olho.

No entanto, muitas pessoas gostaram da escolha do ator para interpretar o papel principal e partiram em sua defesa nas redes sociais:

Muita gente criticando o Ryan Gosling como Ken falando que ele tá velho que isso que aquilo e eu aqui super empolgada querendo ver mais por causa dele, eu amo esse homem e vou defendê-lo.

O que tem o Ryan Gosling ser velho demais para ser o Ken? Ele é gostoso!!!!!!! Ele pode tudo!!!

Quem é que tem audácia de achar o RYAN GOSLING velho para ser o Ken? Eu saio na porrada.