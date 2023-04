Sylvester Stallone cai em uma pegadinha da filha e demonstra ser ciumento

08/04/2023 | 12:11



Sylvester Stallone já provou diversas vezes que é um paizão super coruja e recentemente, ele arrumou um tempinho para sentar ao lado de sua esposa, Jennifer Flavin, e os dois acabaram caindo em uma pegadinha feita por uma das filhas.

Sistine Stallone compartilhou no TikTok um vídeo em que o eterno Rocky Balboa fica completamente furioso enquanto ouve a uma mensagem de voz de um suposto pretendente de uma de sua filha. Na gravação, o rapaz que foi identificado como Dimitri, dá um ultimato na jovem.

- É Dimitri ligando de novo, o cara da rua. Deixei uma mensagem para você há alguns dias. Eu não gosto de deixar segundas mensagens, mas eu gosto de você. Você é uma mulher muito elegante. Você é muito atraente, mas eu não jogo esse jogo. Então é assim que vai funcionar. Se eu não receber um telefonema seu até as três horas da tarde de quinta-feira, não estarei mais interessado. Sou muito inteligente. Sou ótimo na cama. Ganho muito dinheiro. Acredite ou não, sou um partidão. Na verdade, sou um dos poucos homens na cidade que não têm nada de errado. Eu entendo se você tiver outros problemas ? não sei, talvez você tenha sofrido abuso na infância. Talvez você seja apenas uma pessoa que está extremamente assustada ou tem algum transtorno de ansiedade. Talvez você esteja tomando algum remédio para isso. Não sei. Pode haver outro problema. Mas se você é psicologicamente normal e não me ligou porque aconteceu alguma coisa horrível em sua vida, que a impediu, tudo bem, dizia a mensagem de pegadinha.

Enquanto escuta o áudio, a esposa de Stallone fica completamente assustada e abre a boca com uma expressão muito incrédula. Já o ator, mantém a cara bem fechada, apenas arregalando as sobrancelhas algumas vezes.

Depois de ouvir a mensagem inteira, Sylvester bate as mãos nas coxas e se levanta de uma forma bem irritada enquanto parece estar soltando um palavrão. Os seguidores de Sistine se divertiram com a reação do artista.