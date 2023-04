Madrugada do BBB23 conta com desabafo, reconciliação e pedido para ir ao paredão

08/04/2023 | 12:11



Durante a madrugada deste sábado, dia 8, alguns participantes do BBB23 fizeram pausas na curtição da festa para acertar as contas e ter conversas sérias sobre o jogo. Pouco antes do evento começar, Cezar Black arrumou as malas e deixou o Quarto Fundo do Mar para ir ao Quarto Deserto, o que deixou Sarah Aline incomodada. Por conta disso, o enfermeiro decidiu bater um papo com ela.

O baiano disse que nunca sentiu ser prioridade no antigo grupo e mencionou a conversa que teve com Domitila Barros sobre imunidade.

- Em momento algum eu falei me referindo a você. Quando conversei com a Domitila e o Fred no quarto, você tava lá em cima com Alface, não sei se ela te falou o teor da conversa. Aí a Domitila falou sobre o jogo dela, a coerência dela, sobre que ela não me protegeria porque tive atitudes no jogo que eram contra o que ela pensa e falou várias coisas que me magoaram. Até porque eu, desde o começo, sempre estive com vocês. Mesmo errando em várias possibilidades, eu sempre dei o meu máximo por vocês e por mim, eu sempre fui muito parceiro. Até nas vezes que eu poderia fazer uma jogada para me proteger, eu não fiz pensando em vocês porque sempre fui pró-grupo.

E Cezar continuou:

- Eu sempre me senti naquele ponto, muito deslocado e aí eu tinha, como falei aquele dia para vocês, eu achava que não era prioridade de ninguém. E ao ver a Domitila falar aquilo, eu me senti sabendo que eu tinha certeza que não era prioridade de ninguém.

Black ainda garantiu à psicóloga que não votará nela, mas as sisters do Quarto do Deserto seguem como seus alvos.

- Eu não voto em você, Sarah. Não tem como eu votar em você. Se meu VIP fosse ontem, seria você e Fred. Não tem como eu votar em você. Não tem como eu não votar nas meninas do outro quarto, nunca fizeram nada por mim", completa Cezar.

E explicou a mudança de quartos:

- Eu entrei falando: Gente, não vou jogar com vocês, eu não estou com vocês e não vou mais jogar com eles, vou jogar sozinho. Se vocês forem falar de jogo, eu saio, eu prefiro sair.

Após se desculpar por ter exposto o desabafo do brother na sala por estar chateada com a mudança de cômodos do enfermeiro, Sarah Aline contou que se desentendeu com Ricardo por querer imunizá-lo caso vencesse a Prova do Anjo. A estratégia seria fazer o líder votar em uma das meninas do Deserto.

- Porque na minha cabeça, você acha que eu não pensei em tipo, se eu imunizo o Black, eu forço ele a votar no grupo de lá.

No entanto, ela acredita que talvez Alface não acabe indicando uma delas.

Essa é pras minas!

A produção do programa fez a noite dos participantes ainda mais memorável ao colocar para tocar músicas de Domitila Barros, Bruna Griphao e Aline Wirley. Sem se aguentar com a felicidade de ouvir seu hit Girls With Those Curls (Remix), a Miss Alemanha entregou uma verdadeira performance e do começo até o fim.

No entanto, Bruna Griphao soltou uma alfinetada enquanto a via:

- Viu, Domitila, todo mundo pode cantar.

Já Aline Wirley fez questão de parabenizar Domitila:

- Parabéns, a gente sabe da luta que é. Sinceramente, de todo meu coração.

- Parabéns, linda sua música. Muito sucesso. Muitas músicas. Estava linda, adicionou Amanda.

Bruna também deixou os desentendimentos de lado ao dizer:

- Parabéns! É muito importante nosso corre sendo valorizado.

- Quando você não grita, a sua voz é tão linda. Seu tom! Desculpa, viu, Bruna, respondeu a ativista.

A atriz aceitou o pedido de desculpas da sister:

- Te desculpo! Obrigada por pedir desculpa, de coração. Eu te peço desculpa também. Eu fiquei bolada e falei: Domitila isso, Domitila aquilo. Peço desculpa também pelas coisas que falei, que estava com raiva.

Pedido para ir ao paredão

Durante a festa, Sarah Aline pediu a Ricardo que não a salve da berlinda caso ela seja indicada ao paredão.

- Eu estava pensando em algumas coisas de jogo e de movimentações. Eu sei que, se eu pedisse para, por exemplo... Se eu precisasse, se eu quisesse que votasse em mim, você não ia fazer isso. Mas eu queria... Se as meninas forem votar em mim, que você não me tirasse. Por diversos motivos, de verdade.

Em seguida, justificou a escolha:

- A única coisa que talvez me prenda aqui é o que eu posso fazer pelos meus pais, só que eu não sei se eu estou num lugar que eu não consigo suportar mais. Eu só não consigo cem por cento desistir porque eu sei, também, que isso vai custar coisas pra eles. Eu sinto que eu queria muito, assim, ir para o Paredão, mesmo. Eu sei que você não me colocaria, mas talvez elas, sim. Então, se isso for acontecer, que você não me tire. De verdade, por favor. Eu sei o que eu estou pedindo.

Apesar do líder tentar consolar a affair, ela permaneceu firme:

- Se eu sei que eu não vou ficar até a final, no sentido de que eu não vou ganhar isso, então não tem porque eu ficar ainda me machucando nesse lugar.