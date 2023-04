Pedro Bial vai estar presente no novo Linha Direta

08/04/2023 | 12:10



Pedro Bial é verdadeiramente um medalhão de ouro da Rede Globo e já esteve em vários programas de sucesso da emissora, atualmente ele comanda algumas entrevistas super marcantes no Conversa com Bial.

Mas de acordo com informações de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os telespectadores vão poder assistir Pedro Bial em mais um programa. Isso mesmo, o apresentador vai comandar o Linha Direta que está previsto para voltar a ao ar no dia 4 de maio, depois de 15 anos.

A ideia do programa é voltar com toda a dinâmica policial antiga e segundo a jornalista, eventualmente o jornalista vai entrevistas personagens ou testemunhas que tiveram ligações com as vítimas e que possam aprofundar ainda mais as histórias através de seus depoimentos.

Vale citar que o Linha Direta tem previsão de ir ao ar durante a quinta-feira, após o Cine Holliúdy.