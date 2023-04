Tamy Contro, ex-esposa do Projota, mostra vídeo da chegada de Otto

08/04/2023 | 09:10



Como você vem acompanhando, pouco tempo antes de Otto chegar ao mundo, foi anunciada a separação de Tamy Contro e Projota. Em seguida, o segundo filho do ex-casal nasceu e a mamãe anda dividindo alguns momentos sobre o parto nas redes sociais.

Durante a tarde da última sexta-feira, dia 7, Tâmara Contro mostrou um vídeo no Instagram do parto de Otto. Vale lembrar que a criança nasceu na última segunda-feira, dia 3, e ela já é mãe de Marieva, fruto da relação com o cantor.

Ainda me faltam palavras pra descrever esse dia, impossível não me emocionar, só eu sei tudo que se passava dentro daquela cabecinha com duas tranças. O dia em que eu renasci e Otto nasceu.

Caso você não saiba, após dar à luz, a influenciadora contou para os fãs a participação de Projota no parto e detalhou que ele esteve em um momento bem específico porque, claro, ela foi questionada se tinha parido sozinha.