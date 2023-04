Ben Affleck surge em entrevista falando em espanhol e fãs ficam alucinados com a habilidade do ator

08/04/2023 | 09:10



Ben Affleck mostrou que além de ator e cineasta, ele também divide tempo estudando outras línguas. Pois é, viralizou um vídeo do ator nas redes sociais dando uma entrevista em espanhol e a pronúncia perfeita e impecável foi o que realmente chamou a atenção de todos.

O marido de Jennifer Lopez simplesmente deixou todo mundo com o queixo caído ao demonstrar a sua habilidade ao falar sobre o seu novo filme Air: A História Por Trás do Logo, em entrevista para a rede de rádio da Espanha La Cadena SER.

Um pequeno trecho da entrevista de Ben Affleck foi compartilhado no TikTok e traz o ator americano dizendo:

O que é importante entender é que esta não é a história de Michael Jordan. E o Michael Jordan não aparece no longa.

Em outro trecho da entrevista ele dá mais detalhes sobre o bate-papo com o ex-jogador de basquete e também fala sobre o filme.

É tão grande, tão importante, tão magnífico que não há nenhum ator no mundo que a audiência possa ver e dizer: Olhe, é o Michael Jordan. Eu tinha que dar ao Michael Jordan meu respeito. E não foi pagando, não foram seus direito. Não tem nada dele [no longa]. Para mim, é importante respeitá-lo. Mas eu não iria fazer este filme se ele dissesse que não queria que eu fizesse. Então tive a oportunidade de falar com ele e lhe perguntei: Quais são as coisas mais importantes desta história para você?. Ele me disse que umas três coisas e me pediu para ter o personagem de Howard White e também de George Raveling. O terceiro, e mais importante, foi que ele disse: Tem que ter a Viola Davis como a minha mãe. É como dizer: você tem que jogar basquete, mas tem que ser como o Michael Jordan.

Os fãs simplesmente adoraram a publicação e começaram a fazer algumas brincadeiras com o sotaque e o nome do ator.

A mudança de Ben para Benito, disse um fã.

Por que ele é muito mais atraente quando fala espanhol? Ele até parece mais feliz, revelou outro.

Amo que ele tem um sotaque mexicano, elogiou uma terceira.

Ele fala melhor que a esposa!, alfinetou outro.

Vale citar que a esposa do artista é a Jennifer Lopez que é filha de porto-riquenhos, e anteriormente já foi duramente criticada por ter muita dificuldade em se expressar em espanhol.