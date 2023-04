MAC promove debates com estrangeiros sobre a nova História da Arte

08/04/2023 | 08:52



O Museu de Arte Contemporânea da USP (MAC/USP) realiza, nos dias 11 e 12 (terça e quarta), o seminário internacional História da Arte no Agora: Debates no Brasil, com a presença de especialistas do Brasil, da França, dos EUA e da Argentina. O seminário pretende promover uma reavaliação crítica da historiografia da arte no Brasil a partir das novas pesquisas realizadas nas últimas duas décadas. O evento celebra os 60 anos do museu paulistano, comemorados hoje, 8.

O seminário é resultado das atividades do grupo de pesquisa CNPq/ Histarthe - História(s) da Arte: Historiografia e Epistemologia, criado há três anos para analisar textos fundamentais na construção da História da Arte internacional, com o objetivo de mapear tanto sua presença quanto sua ausência na circulação de ideias em contexto brasileiro, segundo os organizadores.

No ano em que são celebradas as seis décadas de fundação do MAC e 30 anos da publicação do manual História Geral da Arte no Brasil, organizado pelo seu primeiro diretor, professor Walter Zanini (1925-2013), a realização do seminário acadêmico internacional é ocasião de reavaliação da pesquisa em História, Teoria e Crítica de Arte - linha de pesquisa do MAC/USP - antes as novas questões que se impõem na sociedade, dentro e fora da universidade.

Publicação

Após o Seminário Internacional, o Histarthe vai elaborar uma publicação virtual, reunindo os dados e as discussões levantadas pelo evento, como contribuições inéditas para os estudos da História da Arte no Brasil. M

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.