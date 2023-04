Orlando ignora servidor

Do Diário do Grande ABC



08/04/2023 | 08:20



Inacreditável a falta de sensibilidade do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), em não conversar com os servidores públicos municipais, que estão em greve desde o último dia 27 por reajuste salarial da categoria. Eles pedem pelo menos 17,4% de aumento, mas o chefe do Executivo não está nem aí. O tucano parece não se importar que há auxiliares de limpeza com salário líquido de R$ 900.

Além disso, Orlando e seu grupo político preferem minimizar o movimento dos funcionários, dizendo muitas vezes, pelos corredores, que não passam de poucas dezenas de servidores que aderiram ao movimento, como se o fato de, na visão dele, ser um número menor – o que não é verdade, como dizem os próprios funcionários – invalidaria o pedido dos trabalhadores. Muito pelo contrário. Não é o número, mas o que querem reivindicar é o que importa. Aliás, importa para todos, menos para o prefeito de São Bernardo.

Fato é que o descontentamento é muito maior do que imagina o prefeito. Segundo números do sindicato dos servidores, após 11 dias de greve, cerca de 80% das unidades escolares do município sofreram impacto pela paralisação dos trabalhadores. Isso significa que, desde então, pelo menos 140 escolas estão sem aulas ou com funcionamento parcial. E é justamente na Pasta da Educação que está a maior parte dos servidores de São Bernardo.

Mas o que quer o prefeito Orlando Morando com tamanha falta de respeito em relação ao pleito do funcionalismo municipal? Qual a dificuldade em dialogar? E por qual razão não vem a público dizer as razões de tentar ignorar as vozes de quem representa o serviço público?

O atual ocupante provisório da cadeira principal da Prefeitura precisa entender que quem o colocou neste lugar foi o eleitor de São Bernardo, alguns deles funcionários públicos, inclusive. Virar as costas para quem trabalha todos os dias pelo bom funcionamento da máquina pública é desumano e egoísta. Lamentável.