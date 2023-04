Governo reativa conselho para discutir política industrial

08/04/2023 | 03:11



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou na quinta-feira um decreto que reativa, após sete anos, o CNDI (Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial). O objetivo do colegiado será debater e propor a Lula uma nova política industrial para o Brasil.

Também será de competência do conselho aprovar as diretrizes para a implementação da política industrial, analisar propostas para aumentar a inovação e o desenvolvimento da economia verde e opinar sobre estratégias para a produtividade e competitividade da indústria.

O CNDI será presidido pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e composto ainda por mais outros 19 ministros, além do presidente do BNDES. Alckmin também indicará 21 conselheiros representantes da sociedade civil para integrar o novo fórum.