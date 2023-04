Márcio Zanardi faz balanço do Paulistão e projeta Série C

Pedro Lopes



08/04/2023 | 03:04



Após conquistar a Taça Independência, o São Bernardo FC retornou aos treinamentos após dez dias de folga. Agora, o Tigre tem pela frente a Série C do Campeonato Brasileiro, e enfrenta o Remo (PA) na primeira rodada, no Estádio 1º de Maio, com data e horário a serem definidos pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Com o retorno das atividades, o técnico Márcio Zanardi fez um balanço da equipe no Estadual. “Eu acho que a campanha fala por si só, tivemos nove vitórias, três empates e três derrotas, segundo melhor ataque e segunda melhor defesa. Saímos na quinta colocação do Campeonato Paulista e com o título da Taça Independência. Foi um primeiro semestre muito bacana, saímos felizes com tudo que aconteceu”, disse.

O clube treinou em Atibaia, onde está o Centro de Treinamentos, com um elenco diferente do que terminou o Campeonato Paulista. O atacante Felipe Marques não teve seu contrato renovado e se despediu do clube, já o volante Jhony Douglas se transferiu para o Sampaio Corrêa (MA), que disputa a Série B.

Os casos do zagueiro Rafael Vaz e do lateral Eduardo Diniz estão indefinidos. Os contratos deles vencem no fim de abril, e suas situações ainda não foram acertadas pela comissão técnica do Tigre. Por outro lado, o São Bernardo FC conta com um novo jogador em seu elenco, o volante Lucas Lima, 22, que chega do São Bento. ]

Em relação a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, Zanardi reconhece a dificuldade da competição, mas diz acreditar no acesso. “O clube nunca jogou (a Série C), é uma competição nova e muito complicada, com grandes equipes que já estiveram no cenário das primeiras divisões. Temos quase 90% do elenco com contrato e com uma sequência de trabalho. É inevitável depois do estadual que nós fizemos a perda de alguns jogadores, e a chegada de novos atletas faz com que eles queiram estar no São Bernardo FC, o que é muito importante”, afirma.