Solidariedade e prêmios vão marcar torcida pelo Netuno

Da Redação



08/04/2023 | 02:58



Quem for à Praça da Moça para torcer pelo Água Santa na final do Campeonato Paulista, domingo, terá a oportunidade de fazer o bem e também concorrer a camisas autografadas pela equipe de Diadema que tem feito história no futebol paulista. Uma barraca do Fundo Social de Solidariedade será montada dentro da estrutura que a Prefeitura vai instalar na Praça da Moça para a grande decisão do Paulistão.

O torcedor que levar 1kg de alimento não perecível para doar ao Fundo Social e ao Banco de Alimentos ganhará uma senha que dará direito de participar do sorteio de duas camisas oficiais do Água Santa, autografadas pelos jogadores.

Uma fanfest será montada na Praça da Moça nomingo, a partir das 14h, para que a cidade possa se reunir para torcer pelo Netuno na finalíssima do Campeonato Paulista contra o Palmeiras.

O jogo começa às 16h, mas as atrações na Praça da Moça vão ter início duas horas antes e seguirão depois da partida. A estrutura ficará montada à espera dos jogadores, que irão para a Praça da Moça agradecer os torcedores. Haverá reforço na segurança para acessar o local e interdição de parte da Avenida Alda e da Rua Graciosa.

O Água Santa entra em campo neste domingo com vantagem porque venceu o primeiro jogo (2 a 1) e, com um empate, será o campeão paulista.

O Palmeiras vem com força total depois de entrar com os reservas na primeira partida da fase de grupos da Copa Libertadores (perdeu por 3 a 1 para o Bolívar, na Bolívia).

Esta é a quarta final consecutiva do Palmeiras no Paulistão. Em 2020 venceu o Corinthians, em 2021 perdeu para o São Paulo e venceu o Tricolor na última edição. O Netuno chegou à final do Paulistão pela primeira vez.