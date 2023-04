Usuários de drogas saqueiam farmácia e mercado em SP

08/04/2023 | 02:54



Usuários de drogas invadiram e saquearam uma drogaria e um mercado na Avenida São João, no centro de São Paulo, ontem. O grupo havia acabado de ser retirado do local em que estava na Cracolândia por uma ação de zeladora. Desde o ano passado, quando houve dispersão dos dependentes químicos, a região tem visto uma escalada de problemas, com aumento de roubos, migração de bancas de venda do tráfico e sujeira nas ruas.

Apesar do terror, segundo relataram funcionários da Drogaria SP, nenhum deles se feriu. O grupo ainda saqueou um minimercado ao lado, mas em número menor. A Secretaria da Segurança Pública diz que reforçou o policiamento na região.

“Só não entraram aqui porque abaixamos a porta de vez”, diz o cozinheiro Adenilson Santos da Silva. Funcionário do restaurante em frente à drogaria, ele e os colegas viram o grupo carregando o que podia da farmácia. O saque ocorreu por volta das 8h, quando o restaurante ainda estava abrindo.