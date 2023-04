Paixão de Cristo reúne 1.500 pessoas no Santuário do Bonfim

Artur Rodrigues



08/04/2023 | 07:48



Após três anos sem apresentação aberta ao público devido à pandemia de Covid-19, a tradicional encenação da Paixão de Cristo atraiu 1.500 pessoas ao Santuário Senhor do Bonfim, no Parque das Nações, em Santo André, na noite de ontem.

Organizado pelo núcleo de artes cênicas do Santuário, o espetáculo chegou à sua 20ª edição com o tema ‘O Amor Não é Amado'', narrado com base nas impressões de São Francisco de Assis. O tema foi idealizado para a edição de 2020, mas a pandemia adiou os planos do grupo liderado por Lilian Aparecida Godoi, 59 anos, evangelista e diretora do espetáculo.

“Esperamos três anos, mas valeu a pena. Parece que tudo foi planejado por Deus para que pudéssemos fazer uma apresentação emocionante. Nós, daqui do Santuário Senhor do Bonfim, somos franciscanos, então queríamos há muito tempo fazer um espetáculo sobre São Francisco de Assis. Ele via o amor dentro das pequenas coisas, e essa é a nossa mensagem hoje”, comentou a diretora ao Diário.

A apresentação, de uma hora de duração, foi produzida por aproximadamente 200 voluntários, entre elenco e equipe técnica, e contou com um painel de LED ao lado do palco que reproduziu o cenário de Jerusalém.

Na parte final do espetáculo, a cena do personagem principal, Jesus Cristo, carregando a cruz em direção ao calvário sob as ameaças e as agressões dos soldados romanos foi feita por entre a plateia, conferindo à encenação ainda mais proximidade com a passagem bíblica.

O figurino foi elaborado dentro do contexto histórico da época retratada, sendo os frequentadores do Santuário os responsáveis pelas confecções, assim como as maquiagens, bem trabalhadas para simular as feridas e o sangue de Jesus durante o momento de crucificação.

Embora a história já seja conhecida pelo público, a apresentação do ato de fé cristão deixou muitas pessoas emocionadas na plateia.

“É um momento muito emocionante e lindo. É o momento para refletirmos sobre o amor e como a gente demonstra às pessoas com quem convivemos. Essa é a quinta vez que venho, e estava ansiosa depois de a pandemia suspender as apresentações", comentou a aposentada Elizette Ferreira, 63 anos, moradora do bairro que acompanhou o espetáculo ao lado da família.

A apresentação também contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB) e da primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina (Cidadania), que receberam os cumprimentos dos atores após o espetáculo.

“Foi um momento muito especial por ser pós-pandemia. O sentimento das pessoas tem muito a ver com a ressurreição que a Paixão de Cristo mostra, de voltar à vida como estamos voltando depois de dois anos de muita angústia”, declarou o chefe do Executivo.