Ana Carolina em evento com Tarcísio

Da Redação



08/04/2023 | 08:03



A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) tem demonstrado ótima relação com o governador Tarcísio de Freitas. Na última quinta-feira (6), a parlamentar esteve em uma atividade ao lado do chefe do Executivo de São Paulo, da primeira-dama estadual Cristiane Freitas e do presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL). O evento tratou da conscientização do autismo e das ações estaduais para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Antes de assumir a cadeira, Ana Carolina comandou o Fundo Social andreense, justamente com olhar para os que mais precisam do poder público.

Bastidores

Resgate

O deputado estadual Atila Jacomussi (Solidariedade), de Mauá, resgatou alguns quadros que trabalharam em sua gestão como prefeito da cidade para atuar no seu gabinete na Assembleia Legislativa. Um dos mais conhecidos é Gilberto João de Oliveira, que foi secretário de Obras. Camila Zenke Smith-Howard, também nomeada, chegou a ser diretora administrativa do Hospital e Maternidade São Lucas, de Ribeirão Pires.