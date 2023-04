Decreto de Lula formaliza volta do Brasil à Unasul a partir de maio

08/04/2023 | 02:42



Após deixar a organização durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), o Brasil voltou a integrar a Unasul (União de Nações Sul-Americanas). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou ontem um decreto em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) estabelecendo o retorno do País ao fórum multilateral a partir de 6 de maio.

A Unasul é herança daCasa (Comunidade Sul-Americana de Nações), imaginada no governo de Itamar Franco. A criação foi um reflexo da assinatura do NFT (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio), quando o México foi absorvido pela influência de EUA e Canadá. Na ocasião, o objetivo brasileiro era apostar em uma integração regional menos ambiciosa, focada na América do Sul.

O grupo foi criado em 2008, no segundo governo do atual presidente. Em 2010, ele chegou a contar com todos os 12 países da América do Sul, mas foi lentamente desidratado ao longo da última década, após a saída de partidos de esquerda do comando de diversas nações da região.

Além do retorno do Brasil sob Lula, a Argentina do peronista Alberto Fernández também já anunciou que voltará a integrar a Unasul.