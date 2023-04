Prefeitura de Mauá vai investir R$ 10,6 milhões na construção de escola

Da Redação



08/04/2023



A Prefeitura de Mauá começou nesta semana a construção do novo prédio da EM (Escola Municipal) Profª Maria Wanny Soares Cruz, na Vila Assis Brasil. A unidade tomará o lugar da estrutura anterior, feita de madeira, e que por conta da deterioração do material, precisou ser desativada e demolida. O investimento será de R$ 10,6 milhões, em recursos do município, e o prazo de conclusão é de 15 meses.

Atualmente, os alunos frequentam as aulas em endereço provisório na mesma região, no qual são desenvolvidas atividades da educação básica para crianças com idade até 5 anos 11 meses e 29 dias.

“Sabemos que não é apenas ter uma escola grande e bonita. Precisamos oferecer ensino de qualidade e conseguir colocar as crianças para estudar e diminuir o deficit escolar. Nossas parcerias com entidades estão ajudando a ampliar vagas em creches, mas continuaremos a trabalhar para incluir nossas crianças nas escolas, pois a educação é transformadora e revoluciona a vida das pessoas”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira (PT), durante o ato de assinatura da ordem de serviço para o início da obra.

A escola terá mais de 2.000 m² de área construída e capacidade para cerca de 400 estudantes, ampliando em pelo menos 100 vagas a unidade, que atende 300 alunos. Uma edificação moderna, com três andares, projetada respeitando normas e padrões de acessibilidade, inclusive elevadores. Serão 12 salas de aula e mais quatro para atividades, dois playgrounds e quadra poliesportiva.

A Prefeitura também está construindo uma escola na Vila Nova Mauá, que irá permitir a abertura de cerca de 350 vagas para estudantes de até 6 anos. O prédio vem sendo erguido em um terreno localizado na Rua Geraldo Nunes Cordeiro, 406, e terá área construída de 2.402,59m².