Greve dos servidores prejudica 80% das escolas de São Bernardo

08/04/2023 | 02:31



A greve dos servidores públicos de São Bernardo, que já dura 11 dias, está afetando as aulas de 80% das escolas do município comandado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), o que significa que ao menos 140 unidades da cidade estão sem aula ou com o funcionamento parcial desde então. A estimativa é do sindicato que representa a categoria.

A rede municipal de educação de São Bernardo conta com cerca de 80 mil alunos distribuídos em 176 escolas. De acordo com a Prefeitura, cerca de 9.500 funcionários públicos pertencem à Secretaria da Educação, Pasta que conta com o maior número de servidores no município. O Sindserv (Sindicato dos Funcionários Públicos e Autárquicos de São Bernardo) informou que a cidade possui aproximadamente 13 mil funcionários concursados.

Os servidores entraram em greve no último dia 27, após a Prefeitura se negar a abrir uma mesa de negociação com o sindicato. A gestão de Orlando Morando apresentou nesta semana uma proposta para conversar com a categoria a partir da segunda quinzena de abril, mas foi rejeitada pelos funcionários em assembleia realizada na noite da última quarta-feira (5) na Praça Santa Filomena, na Rua Marechal Deodoro.

“Nós não queremos prazo para negociação, já demos isso e a Prefeitura não nos atendeu. Anunciamos a greve com uma semana de antecedência para que o governo Orlando Morando pudesse ter tempo para negociar um reajuste com os seus funcionários. O prefeito se calou e se omitiu. Agora é tarde demais para nos dar qualquer prazo. Queremos uma negociação imediata”, declarou o presidente do Sindserv, Dinailton Cerqueira.

No último dia 29, a Câmara aprovou um reajuste de 7% para o funcionalismo. A proposta, aceita por 22 dos 28 vereadores, no entanto, foi rejeitada pelos servidores, que pedem pelo menos 17,4% de correção, além de melhorias em convênios médicos e reajustes no valor do auxílio-transporte. Segundo os servidores, os auxiliares de limpeza da Prefeitura, por exemplo, ganham um salário líquido de R$ 900 para uma jornada de 44 horas semanais.

“Nós não queremos decidir quanto vamos ganhar de salário, queremos apenas negociar um reajuste justo para todos os servidores”, disse Dinailton.

A Prefeitura alega que o reajuste aprovado pela Câmara entrará em vigor na folha de pagamento de abril, mas os servidores seguem cobrando diálogo do prefeito Orlando Morando.

“Os funcionários públicos são a força motriz do nosso município. O prefeito Orlando Morando está desrespeitando a classe trabalhadora e a democracia ao não abrir uma mesa de negociação. Votei contra o reajuste na Câmara porque ele foi apresentado sem qualquer diálogo com os trabalhadores”, declarou a vereadora Ana Nice ao Diário.