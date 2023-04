Após problema técnico no voo, delegação do São Paulo retorna de Buenos Aires

07/04/2023 | 21:41



O time do São Paulo só retornou de Buenos Aires na noite desta sexta-feira, após a vitória sobre o Tigre, por 2 a 0, em duelo válido pela rodada de estreia da Copa Sul-Americana.

Um problema técnico na aeronave impediu o retorno do São Paulo logo após o jogo no Estádio José Dellagiovanna, na cidade de Victoria, perto de Buenos Aires. Com isso, a delegação são-paulina retornou para o hotel, onde esperou a liberação do avião para a viagem de retorno ao Brasil.

Com a vitória sobre o Tigre, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo D, ao lado do Tolima, que também venceu por 2 a 0 o Puerto Cabello. A segunda rodada da sul-americana só será disputada dia 18, quando o São Paulo recebe o Puerto Cabello, enquanto o Tigre visita o Tolima.

O grupo vai ter o sábado livre e no domingo, às 10 horas, volta aos treinos no CT da Barra Funda, quando inicia a preparação para a estreia na Copa do Brasil, contra o Ituano, terça-feira, às 21h30, no Morumbi. Quatro dias depois, dia 15, inicia sua jornada no Brasileirão em duelo com o Botafogo, no Engenhão.