Palmeiras vende quase 40 mil ingressos e Abel prepara Endrick para a final

07/04/2023 | 17:02



Apoio do torcedor para lotar o Allianz e trabalho intenso de Abel Ferreira para ajustar o time. Nesta sexta-feira, o clube já começou a respirar o clima de final nessas duas frentes. Para o segundo jogo da decisão do Paulista, 39.400 ingressos já foram comercializados. Já na atividade realizada na Academia, o treinador deu indicativos de que Endrick pode ser titular do Palmeiras diante do Água Santa.

Como era de se esperar, o torcedor palmeirense vai ser o décimo segundo jogador do time nesta partida que vale taça. A pré-venda exclusiva para sócio-torcedores se esgotou às 10h e restam somente entradas para PCD e também em camarote. No caso de os bilhetes não se esgotarem durante a venda virtual, as bilheterias do estadia vão abrir no domingo, das 12h até o intervalo do jogo decisivo.

O recorde de público do Allianz Parque pertence a um jogo das oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado. No duelo diante do São Paulo, a arena palmeirense recebeu 41.361 torcedores.

Em meio ao clima de euforia da torcida, que promete lotar o estádio para empurrar o Palmeiras em busca do Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira trabalhou para ajustar a sua equipe.

Com a necessidade de vitória por dois gols no tempo normal para garantir a volta olímpica, o treinador deu indicações de que deve mexer no setor ofensivo. Endrick, que iniciou a temporada como titular, mas depois perdeu espaço no time, pode ganhar uma vaga entre os titulares.

O jogador substituiu Breno Lopes no primeiro confronto contra a equipe de Diadema e fez o gol do Palmeiras na derrota de 2 a 1. Ele foi poupado da estreia da equipe na Libertadores e seguiu trabalhando no clube juntamente com Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Zé Rafael, Raphael Veiga, Dudu e Rony.

Depois de perder o primeiro confronto para o Água Santa por 2 a 1, o Palmeiras precisa vencer por uma vantagem de dois gols para levar o Paulista no tempo normal. Triunfo por um gol leva a disputa para os pênaltis. Já o Água Santa joga pelo empate para levantar o seu primeiro título estadual.