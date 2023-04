Sabina terá programação especial no aniversário de Santo André neste sábado (8)

Da Redação



07/04/2023 | 15:30



A Sabina Escola Parque do Conhecimento preparou uma programação especial para este sábado (8), data em que Santo André completa 470 anos. Em comemoração ao aniversário, a partir das 9h30, serão revelados os nomes escolhidos pelo público para os filhotes de pinguins da Sabina. No pinguinário, os visitantes encontrarão um painel com as fotos e nomes de cada um deles. O resultado da votação também será divulgado por meio das redes sociais e do site da Sabina.

O planetário da Sabina também realizará uma homenagem à cidade apresentando a sessão Estrelas sobre Santo André: celebração de seus 470 anos. Às 16h, os visitantes poderão apreciar o céu noturno andreense explorando estrelas, planetas e constelações visíveis nesta data especial.

E, para completar, o planetário irá proporcionar uma viagem no tempo, mais precisamente para o céu do dia 8 de abril de 1553, data que marca a transformação da região em vila. Neste momento será possível contemplar o céu noturno sem poluição química e luminosa, possibilitando a observação de objetos de céu profundo como a Via Láctea, galáxias e nebulosas.

O Festival de Sessões no Planetário Johannes Kepler, que trará ainda outras três sessões no dia: às 11h será apresentado Kaluoka’Hina: O Recife Encantado; às 13h é a vez da sessão Dois pedacinhos de vidro; e às 14h30 acontece a estreia de As Viajantes.

Às 14h20 do sábado, na área externa da Sabina, haverá lançamento de um foguete pressurizado. A equipe da Sabina fará um lançamento de foguete com uma base que permite sua pressurização. Seja a ar ou a água, tudo dependerá do quanto de emoção for compartilhada pelos visitantes. O lançamento do foguete será acompanhado de explicações dos fenômenos envolvidos.

Na data, os visitantes encontrarão uma nova atração na Sabina: a exposição de rochas “Tinha uma rocha no meio do caminho. No meio do caminho, tinha uma rocha”. A novidade, localizada na Sala da Terra, será dedicada aos conhecimentos relacionados às características, tipos e formação das rochas.

Os ingressos são grátis para alunos e professores das escolas municipais e estaduais de Santo André, para crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência. Demais visitantes pagam R$ 20, com meia-entrada para estudantes, professores, servidores públicos andreenses, aposentados e idosos acima de 60 anos. Interessados em assistir a uma das sessões do Planetário e Cinedome de Santo André pagam R$ 30, a inteira, com direito a passeio por toda a Sabina. Já para assistir a duas sessões no Planetário o valor é de R$ 40 a inteira. O estacionamento é gratuito, mas sujeito à disponibilidade.