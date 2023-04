Quarta temporada de PodCats é confirmada e Lucas Guimarães permanece no lugar de Virginia Fonseca

07/04/2023 | 15:11



Não é novidade para ninguém que o PodCats é verdadeiramente um sucesso. Mesmo sem Virginia Fonseca que decidiu dar uma pausa na apresentação do podcast por causa da maternidade, Lucas Guimarães que assumiu o lugar da influenciadora, anda tirando de letra tudo.

De acordo com informações do Metrópoles, o programa vai ganhar mais uma temporada até porque eles contam com mais de 190 milhões de visualizações no YouTube, dois milhões de reproduções no Spotify e sete milhões de seguidores nas redes sociais.

- A gente falou que não ia demorar muito para voltar! Aqui prometemos e entregamos, viu? O projeto está ainda mais lindo, mais acolhedor para receber nossos convidados. Ansiosa já para compartilhar mais uma temporada de PodCats com o meu amigo que eu amo. Sei que vocês querem saber dos convidados, vem novidade, tá? E muito gente incrível. Os convites e planejamentos estão a todo vapor, aguardem!, comentou Camila Loures.

Vale citar que a ligação e entrosamento entre Camila e Lucas rendeu ótimas risadas e momentos completamente marcantes durante a terceira edição do programa - o que acabou garantindo também a permanência dele para a quarta temporada.

- Estou muito feliz com este novo momento do podcast. Minha sintonia com a Camila Loures e o PodCats foi imediata. Já cheguei me sentindo em casa e fui muito acolhido pelo projeto e audiência. Serão dois meses intensos que mudo minha rotina para São Paulo. Uma grande responsabilidade estar na linha de frente com Camila.