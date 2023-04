Carolina Dieckmann posa sem maquiagem nas redes sociais

07/04/2023 | 15:10



Cada vez mais famosas estão se mostrando sem maquiagem e exibindo toda sua beleza natural, e Carolina Dieckmann é uma delas.

A atriz aproveitou o feriado da sexta-feira santa de 2023 para investir seu tempo em cuidados com a pele, e claro, dividiu com seus seguidores nas redes sociais sobre isso. Na legenda da publicação, escreveu:

Sextou. Sem filtro. Sem make. Sem trabalho e com amor. Hoje é dia de olhar dentro (e eu acredito que as vezes fora já dá muitas pistas), mas olhe mais profundo entre pelos poros (esses que muitas vezes a gente esconde) até chegar no coração; o que temos feito através dele? Hoje é dia disso; pipow? arruma um tempinho aí!!!