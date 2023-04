Ted Lasso e mais: as séries e os filmes mais populares na última semana

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



07/04/2023 | 14:55



Buscador e agregador de conteúdo de streaming, JustWatch divulga, semanalmente para o 33Giga, os títulos mais populares em plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ e outros.

Os rankings abaixo foram montados de acordo com o interesse dos usuários brasileiros da ferramenta no período entre 27 de março e 2 de abril. Entre os destaques, Ted Lasso, The Mandalorin e John Wick. Confira!

Filmes mais pesquisados na semana

Séries mais pesquisadas na semana