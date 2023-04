Atriz de Supergirl, Laura Benanti revela ter sofrido aborto espontâneo enquanto estava no palco

07/04/2023 | 14:11



Atriz de Supergirl e estrela da Broadway, Laura Benanti usou as redes sociais para revelar que sofreu um aborto espontâneo enquanto estava no palco se apresentando para duas mil pessoas. A artista escreveu um longo texto em que começou desabafando sobre a dor de não ter sido a primeira vez que perdeu um bebê.

Na segunda-feira, 3 de abril, eu me apresentei no palco para duas mil pessoas durante um aborto espontâneo. Eu sabia que estava acontecendo. Começou devagar na noite anterior. Se tivesse sido nossa primeira derrota, ou mesmo a segunda, provavelmente não teria conseguido continuar. Mas, infelizmente, não desconheço a dor e o vazio de perder uma gravidez. É um caminho que já percorri antes, de mãos dadas com meu marido. Mas desta vez caminhamos ao lado de alguns dos humanos mais gentis e amorosos com quem já tive a honra de dividir o espaço.

Em seguida, Laura agradeceu a todo o apoio recebido de pessoas próximas:

Obrigado a todos naquela audiência pela graça que sua presença permitiu. Por me tirar da minha dor por aquela hora sagrada. Obrigado à minha banda por me segurar, incondicionalmente, em seus corações, e à equipe por trabalhar tanto para me deixar o mais confortável possível. Obrigado aos meus amigos e colegas artistas por se reunirem ao meu redor e tão graciosamente acomodarem minhas necessidades em constante mudança. Obrigado aos produtores extraordinários e suas equipes que puderam dar uma masterclass sobre como lidar com uma emergência pessoal com empatia e compaixão.

Ela também fez um agradecimento especial à família, que esteve ao seu lado para enfrentar a perda:

Obrigado à minha notável sogra e sogro por proteger Ella da realidade dessa experiência e dar a ela o melhor momento de sua vida enquanto as costas da mamãe doíam. Obrigado a essa pequena alma por me escolher como sua casa, mesmo que por pouco tempo. Patrick e eu somos muito gratos pela família que temos e pelo milagre de nossas duas filhas. Um carregado por mim e outro carregado por um anjo na terra.

E Benanti finalizou fazendo uma reflexão àqueles que já passaram ou passarão por um aborto espontâneo:

Meu marido e eu estamos com o coração partido, mas vamos passar por isso juntos como nós, e tantos outros, já fizemos antes. Compartilho tudo isso, não para atrair simpatia ou atenção, mas para lembrar às muitas pessoas e famílias que sofreram e sofrerão dessa maneira que não há vergonha nesse tipo de perda. Que você não está sozinho. E para me lembrar também.