Após férias em Paris, Fátima Bernardes se despede dos filhos com foto nas redes sociais

07/04/2023 | 14:10



Fátima Bernardes já provou diversas vezes que é uma mãe completamente coruja e que adora passar o tempo ao lado de seus três filhos. E recentemente, a apresentadora do The Voice Kids teve que se despedir dos filhos após visitá-los em Paris, na França.

Pois é, tudo o que é bom dura pouco até mesmo as férias de Fátima Bernardes. A jornalista fez questão de postar em suas redes sociais uma foto oa lado dos filhos, Laura e Vinícius, e da nora Thalita, na cidade luz após alguns dias de visita por lá.

Visivelmente emocionada e com o coração já com saudades, Fátima Bernardes escreveu na legenda sobre o tempo em que passou em família com os filhos e desabafou sobre o clima e o momento de despedida.

Foi tão bom estar com eles. Tão bom vê-los bem. Felizes com as escolhas que fizeram e os desafios que têm pela frente. Partir é sempre difícil. Mas nunca estaremos distantes.

Já nos Stories, a apresentadora compartilhou alguns momentos da viagem e mostrou que visitou a igreja de Saint-Germain-des-Prés durante a sexta-feira da paixão.