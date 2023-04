Boninho revela que próximo paredão do BBB23 seguirá na dinâmica de Voto Reverso

07/04/2023 | 13:11



O homem não para! Dedicado a manter o jogo do BBB23 movimentado não só para os confinados da casa mais vigiada do Brasil, mas também para o público que está acompanhando, Boninho anunciou como será a dinâmica do próximo paredão.

Assim como aconteceu na berlinda que eliminou Marvvila, o Big Boss revelou que os emparedados do próximo domingo, dia 9, também enfrentarão o temido Voto Reverso. Desta forma, os telespectadores continuarão a escolher quem eles acham que deve permanecer no programa, ao invés de votar para eliminar.

Em um vídeo publicado no Instagram, Boninho deu um spoiler sobre o que está por vir no BBB23:

- Gostaram da dinâmica? Essa loucura toda com monstro, vai e volta, Poder Curinga, voto do indicado do Líder? Vai ser uma confusão, mas ainda tem um detalhe que a gente deixou de falar: Voto Reverso. Você vai continuar votando para quem fica na casa. É nesse domingo, paredão na pressão. Fica ligado!