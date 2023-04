Giovanna Ewbank decide rebater críticas sobre Bless querer voltar para o Malawi

07/04/2023 | 13:11



Como você acompanhou, Giovanna Ewbank postou recentemente mais um episódio do Vida no Rancho - que mostra com detalhes como está sendo a vida da família Ewbank/Gagliasso morando longe da cidade.

No vídeo mais recente, Bless - filho do meio do casal - acabou comentando que se tivesse um superpoder, ele voltaria no tempo e iria para o Malawi, país africano em que nasceu. A web recebeu bem a conversa entre mãe e filho, mas claro, alguns levaram para um lado completamente distorcido a história.

Giovanna Ewbank então resolveu ir até as redes sociais falar sobre o assunto porque recebeu diversas críticas, e fez questão de defender a sensibilidade do filho tem ligação com a sua essência e não com o fato dele ter ido morar em outro país quando foi adotado pelo casal.

Aos julgadores: não me surpreende nem um pouco meu filho dizer que gostaria de voltar ao Malawi. Isso me deixa ORGULHOSA. O que me surpreende é a profundidade, a sensibilidade dele. Como a ancestralidade é potente e está explícita nessa fala e isso jamais vou conseguir compreender?

E ela continuou no Twitter falando sobre o assunto.

Bless estava jogando quando pergunto qual superpoder ele queria ter. Além de querer lembrar mais de sua origem, o que é supernormal, ele fala da cura. Qual criança escolheria esse sendo fãs de tantos super-heróis como ele é? Por que não o de voar? Ser invisível? Sim. Esse é o meu filho!!!

Vale lembrar que Giovanna Ewbank também é mãe de Zyan e Titi.