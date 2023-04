Jack Black, do Escola de Rock, revela que elenco vai se encontrar para um especial

07/04/2023 | 13:10



Se você é um grande apaixonado por comédia e por música, certamente já deve ter assistido o filme Escola de Rock, que tem um elenco maravilhoso, incluindo Jack Black como o grande protagonista e professor da trama.

E recentemente, Jack Black deixou os fãs com o coração bem quentinho ao compartilhar em uma entrevista para o site Entertainment Tonight, que está mais do que confirmado que o elenco de Escola de Rock vai se reunir para celebrar o aniversário de 20 anos do filme.

Vamos nos reunir e ter uma festa de 20 anos de aniversário. Nós gostamos de uma jam. Estou ansioso para ver todos eles adultos. Todas as crianças... Eles tinham dez anos [de idade] quando o filme foi feito!

Mas vamos com calma que nada começou a ser gravado ainda e a data está longe de ser divulgada. Vale citar também que a reunião vai ser documentada e publicada nas redes sociais dos atores.