8 de abril de 1953. Filatelia no IV Centenário. O primeiro selo. Dois carimbos.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/04/2023 | 07:45



O filatelista Valdenízio Petrolli costumava dizer que o selo alusivo ao IV Centenário de Santo André da Borda do Campo, com a figura do português João Ramalho, foi o primeiro, oficial, emitido com motivos ligados à região pela ECT (Empresa de Correios e Telégrafos).

Um selo muito bonito, cujo exemplar foi repassado por Petrolli à “Memória”.

A Imprensa destacou a exposição, organizada pelo Clube Filatélico de Santo André, com uma comissão integrada por Irineu Bagnarioli (presidente), Miroslaw Kalis e Edwin Absalomsen.

Um júri foi formado para selecionar os expositores, júri formado pelos filatelistas Werner Ahrens (presidente), Heitor Sanchez e Halmuth Ponge.

Entre os expositores, filatelistas da Áustria, Alemanha, Estados Unidos, Itália, Lituânia, Portugal e Suíça.

Uma folhinha especial foi emitida pelo Clube Filatélica, com capa publicada na seção especializada do jornal “O Estado de S. Paulo”.

Crédito da foto 1 – Acervo: Valdenizio Petrolli (em memória).

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 9 de abril de 1993 – ano 34, edição 8356

MANCHETE – Governo atacará os sonegadores. Ministério da Fazenda deve definir medidas em dez dias.

ESTRADAS – Uma série de acidentes, incluindo um engavetamento e falta de energia provocada pela chuva torrencial que desabou sobre a Grande São Paulo, bloquearam ontem (8-4-1993) a Rodovia dos Imigrantes.

SANTO ANDRÉ – Público que compareceu ao Carrefour não viu Zezé di Camargo e Luciano: chuvas adiaram show.

RIBEIRÃO PIRES – Um vendaval destruiu ontem à tarde (8-4-1993) pelo menos duas casas e danificou parte da EE Judith Piva, na Quarta Divisão.

EM 9 DE ABRIL DE...

1908 - Falecia Carlotta Stefanini, primeira esposa de Italo Stefanini, que foi intendente (prefeito) de São Bernardo no final do século passado. Está sepultada no Cemitério de Vila Euclides.

1938 - Semanário "O São Bernardo" realizava concurso para apontar o melhor cantor ou conjunto musical da região.

O grande vencedor foi o Trio Signorini, de Santo André, integrado por três irmãos.

Outros cantores que receberam muitos votos foram Eurico de Azevedo Marques, o Orico de São Bernardo, e Floriza Coppini.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Cubatão, Conchal, Itariri, Mogi Guaçu, Pedro de Toledo e Pirapozinho.

Pelo Brasil: Alagoinha do Piauí e Santo Antônio de Lisboa (PI), Arauá (SE), Bom Jesus do Norte e Ecoporanga (ES), Juruti (PA) e Santana do Seridó (RN).

HOJE

Dia Nacional do Aço

Dia da Biblioteca

Páscoa do Senhor

9 de abril

O outro discípulo que chegou primeiro, entrou também, viu e acreditou.

Fonte: Folhinha do Sagrado Coração de Jesus, Editora Vozes, 2023; ilustração: Celebrando a Vida, Diocese de São Mateus (Espírito Santo)

Arte: Paulo César Nunes