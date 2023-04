8 de abril de 1953. Festa na cidade. Nasce a Praça IV Centenário... ...com o monumento a João Ramalho... ...e o relógio-monumento.

Ademir Medici

08/04/2023 | 07:45



As festividades se estenderam das 6h da manhã, com alvorada marcada por foguetório nos arredores da cidade, ao concerto das 20h na Praça do Carmo pela Banda da Força Pública do Estado de São Paulo.

E mais: desfile cívico, esportivo e militar, missa campal celebrada pelo arcebispo de São Paulo, dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, amistoso entre o Corinthians local e a Portuguesa de Desportos, sessão solene na Câmara Municipal.

Três inaugurações: a Praça IV Centenário com o monumento a João Ramalho ofertado pela colônia portuguesa e o relógio-monumento, que a colônia japonesa ofereceu.

João Ramalho, desde então, “desfilou” por várias partes do Centro Cívico, para retornar presentemente ao seu local de origem; também o relógio-monumento teve vários endereços, para se estabelecer na Avenida Itamarati.

De São Vicente foi trazida uma tocha olímpica, transportada em revezamento por 40 atletas veteranos de São Paulo.

A Escola Industrial Júlio de Mesquita foi outro ponto importante das festividades. Na escola, a Municipalidade serviu um almoço às autoridades e convidados, abrindo-se à noite a exposição filatélica internacional, como veremos amanhã aqui mesmo em “Memória”.

Crédito da foto 1 – Dos jornais

CHAMINÉS. O anúncio da Light publicado em 1953: ufanismo e o pórtico do ABC que seria inaugurado apenas em 11 de maio

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 8 de abril de 1993 – ano 34, edição 8355

MANCHETE – Itamar (Franco, presidente da República) diz temer convulsão social.

23 de abril de 1923.

Nasce o rádio no Brasil.

Uma história em sete capítulos.

Texto: Milton Parron

No dia 23 de abril de 1923 foi para o ar aquela que é considerada a primeira emissora de rádio a operar regularmente no Brasil, a PR-AA, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que mais tarde virou Rádio Roquete Pinto e atualmente é a Rádio MEC – Ministério da Educação e Cultura.

Para comemorar o centenário desse importante efeméride o Projeto Memória apresentará uma série de sete programas revivendo os grandes momentos do rádio, com enfoque principalmente no rádio paulista.

No ano passado, em maio, uma outra série especial, focalizando emissoras principalmente do Rio de Janeiro, marcou o centenário da primeira exibição de uma transmissão de rádio, de forma muito rudimentar, afinal o veículo ainda era uma novidade e dava seus primeiros passos nos EUA.

Nesta nova série, o programa Memória terá um convidado especial, importante profissional do rádio e também da televisão, Joseval Peixoto. Suas histórias emocionarão o público que o acompanha há muitos anos, a começar pelas dificuldades que enfrentou para assumir seu primeiro emprego em São Paulo que foi justamente a rádio Bandeirantes.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Centenário do Rádio - I. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, depois do futebol; amanhã às 7h da manhã, com reprise na sexta-feira, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Uma homenagem a Santo André.

A saudação do prefeito Pedro Dell’Antonia.

As vozes dos locutores Edson Lazari e Miguel Romera.

Um anúncio da Diasa.

Apresentação: José Clovis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 91.9.

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 91.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

HOJE

Dia Mundial da Luta contra o Câncer

Dia Mundial da Astronomia

Dia da Natação

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Santo André e Amparo.

Capital brasileira que aniversaria: Cuiabá (MT), fundada em 1727.

E mais: Caém (BA), Coroatá (MA), Gravataí e Quaraí (RS), Iguatemi e Nioaque (MS), Santa Cruz do Arari (PA) e Timbaúba (PE).

EM 8 DE ABRIL DE...

1953 – O programa “Cidades Brasileiras”, da Rádio Difusora, de São Paulo, dedica a audição ao IV Centenário da Vila de Santo André da Borda do Campo, “evocando vultos e divulgando os fatos do presente”: meia hora, entre 21m30 e 22h.

Sábado Santo

8 de abril

O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: “Não tenhas medo. Sei que procurais Jesus, o crucificado. Ele não está aqui! Ressuscitou conforme tinha dito. Vinde ver o lugar onde Ele estava”.

Mt 28,5-6

Fonte: Folhinha do Sagrado Coração de Jesus, Editora Vozes, 2023; ilustração: Daniel Mafra/cancaonova.com

