IV Centenário... ...de Santo André... ...da Borda do Campo. No nascente ABC.

Nos dias que antecederam o 8 de abril de 1953, a Comissão Organizadora dos festejos do IV Centenário da Vila de Santo André da Borda do Campo publicou nos jornais a ilustração que “Memória” hoje reproduz. Uma pauta para os dias atuais.

Talvez faltasse dizer que a Vila de Santo André da Borda do Campo teve vida efêmera, pois, criada em 1553, foi extinta em 1560. Mas é importante destacar que a peça publicitária faz referência diretamente ao quinhentismo, diferentemente o que ocorreria nos anos seguintes, até os tempos atuais.

A Comissão também destaca que a região era formada por três municípios – além de Santo André, São Bernardo “do Campo” e São Caetano “do Sul”.

Do mais, fiquemos com essa ilustração. E com as duas datas focalizadas: 8 de abril e 11 de maio. “Memória” agora tem a missão de registrar o que de fato ocorreu 70 anos atrás.

REGISTRO HISTÓRICO. O cartaz oficial do IV Centenário da Vila de Santo André da Borda do Campo: a região ganhava destaque fora dos seus limites

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 7 de abril de 1993 – ano 34, edição 8354

AUTOMOBILISMO – A General Motors investe no mercado das peruas, com dois lançamentos: “Suprema” (a perua “Ômega”) e a nova versão da “Ipanema”.

Reportagem: Percy Faro.

A Volkswagen apresentou ontem (6-4-1993) o ônibus urbano Volksbus.

Diário trazia encarte dos 40 anos da Volkswagen.

EM 7 DE ABRIL DE...

1863 – Legitimada a posse de terras do alferes Francisco Martins Bonilha no Rio Grande, hoje Rio Grande da Serra.

1903 – Anúncio da fábrica Silva Seabra & Companhia, a Ipiranguinha de Santo André: vende-se fios para tecidos à Rua Direita, 114 (sobrado), em São Paulo.

Do anúncio: os fios eram fabricados na fábrica de fiação e tecidos “São Bernardo”. Equiparam-se aos fios estrangeiros. Aceitavam-se encomendas para fios de número 6 a 16, para trama e urdidura.

Acrescenta o anúncio: os fios foram premiados na Exposição Municipal de São Paulo, em 1902, com o primeiro prêmio (medalha de prata).

1953 – Trabalhadores da fábrica “rayon” da Matarazzo, em São Caetano, aderem à greve geral que seguia na Capital.

Continuavam parados: tecelões, metalúrgicos, marceneiros, vidreiros e operários de fábricas de brinquedos, bebidas e malharia.

Houve acordo nas indústrias de chapéus, guarda-chuvas e bengalas.

1973 – Falece o farmacêutico João Baptista Marigo Martins,

de grande reputação em Santo André.

Sexta-feira Santa

Paixão do Senhor

6 de abril

“Ali sacrificaram Jesus”.

Em 1993, foi redescoberta uma antiga imagem de Nosso Senhor dos Passos, em madeira, provavelmente do século XIX.

A imagem pertenceu à antiga Matriz da Boa Viagem, onde era utilizada para as procissões do Encontro, no Domingo de Ramos.

Localizada na paróquia do Riacho Grande, foi transferida para a paróquia do bairro Assunção, em São Bernardo.

