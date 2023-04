Defesa Civil alerta a população para chuvas fortes e contínuas durante o feriado de Páscoa

Da Redação



07/04/2023 | 12:38



A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a população sobre o período de chuvas intensas que atingirá principalmente a faixa leste do Estado a partir desta sexta-feira (7), permanecendo até segunda-feira (10). No Grande ABC, Capital, Sorocaba e Campinas a previsão é de chuva moderada.

Segundo dados divulgados durante reunião realizada nesta quarta-feira (5), entre o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) do Estado, Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), há condições de chuvas fortes e contínuas e moderada, acompanhadas de descargas elétricas e fortes rajadas de vento, com risco para transtornos como desabamentos, desmoronamentos, deslizamentos, inundações, alagamentos, enxurradas e raios. Portanto, se ressalta a importância de cuidado especial nas áreas mais vulneráveis.

O destaque e atenção ficam voltados para Baixada Santista, Itapeva, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Serra da Mantiqueira, onde haverá chuva forte e continua.

A Defesa Civil recomenda também atenção redobrada para os turistas que descerão neste feriado de Páscoa para o Litoral. Devido aos últimos acontecimentos no fim de semana de Carnaval, no Litoral Norte, o órgão ressalta que alguns trechos que margeiam as rodovias da região ainda apresentam sinais de instabilidade devido aos grandes acumulados de chuva.

Às pessoas que moram em área de risco devem ficar atentas aos sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinadas, rachaduras nas paredes e portas e janelas emperradas. Diante desses sinais deve-se sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199. Não atravessar e adentrar em áreas inundadas ou enfrentar enxurradas, pois uma lâmina de água com 15 centímetros pode arrastar uma pessoa e com 30 centímetros até mesmo um veículo.

A Defesa Civil SP mantém orientações permanentes sobre o que fazer antes, durante e depois ao período de chuvas e, também, os demais tipos de desastres por meio do aplicativo “Alerta SP”, disponível para download nos sistemas Android e IOS, e também o site www.spalerta.gov.br. Alertas de risco também são enviados pelo SMS 40199. Basta enviar uma mensagem com o CEP da localidade desejada para o número 40199.

Todo o Sistema de Proteção e Defesa Civil estará, neste final de semana, de prontidão monitorando ininterruptamente as condições meteorológicas para acompanhar a formação e movimentação das chuvas em todo Estado. Os agentes de Defesa Civil Municipal realizarão vistorias em áreas de risco durante todos os dias.