Lyandra Costa posta conversa com Leonardo e afasta polêmicas sobre ausência do tio em seu casamento

07/04/2023 | 12:10



Como você vem acompanhando, Leonardo não marcou presença no casamento de Lyandra Costa - sua sobrinha e filha do cantor Leandro. E claro que a ausência do cantor chamou a atenção de todos.

Anteriormente, eles até já tinham comentado sobre o assunto, mas Lyandra Costa continuou vendo as várias críticas chegarem sobre um suposto climão ou até mesmo um conflito com seu tio Leonardo, e decidiu afastar as polêmicas.

Nos Stories do Instagram, a bonitona decidiu compartilhar um print de uma conversa de WhatsAppi que teve com Leonardo, em que os dois falaram de uma forma extremamente carinhosa sobre a cerimônia de casamento dela.

Deus abençoe vocês sempre, sua família linda. Parabéns pelo filho lindo. Que essa família maravilhosa prospere, Deus abençoe vocês. Tio Léo e Poliana.

Na resposta da mensagem, Lyandra escreve:

Oi, tio! Muito obrigada. Amo muito vocês. Daqui um ano vamos fazer outro [casamento] maior para a família. Esse foi só para formalizar.

Em seguida, a médica escreveu para os seguidores:

Não devo nada para ninguém! Mas tomara que agora parem de falar asneira e ficar criando fofoca no meu nome. Meus tios (todos, sem exceção) estão extremamente felizes por mim.