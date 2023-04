Troca de farpas, confissões e diferentes estratégias marcam a madrugada do BBB23

07/04/2023 | 12:11



Isso que foi uma noite agitada! Durante a Prova do Líder, alguns brothers do BBB23 se estranharam e, ao longo da madrugada desta sexta-feira, dia 7, a troca de farpas continuou a manter o parquinho pegando fogo. Bruna Griphao e Cezar Black entraram em uma troca de comentários ácidos após serem eliminados da competição pela liderança que deixou a atriz bem irritada.

- Cara ba***a.

- Ba***a é você, me respeita, respondeu o enfermeiro.

- Se metendo em uma prova que não é nem dele, disse a famosa à Larissa.

O enfermeiro então provocou:

- Perdeu igual, engraçado...

- Você também, estamos aqui no mesmo lugar, respondeu Bruna.

- Então, cala a boca, rapaz!, disparou Black.

- Cala a boca você, quem é você para me mandar calar a boca?, finalizou a artista.

Enquanto Bruna conversava com as aliadas após o ocorrido, Aline Wirley opinou:

- Na verdade, ele não tinha que ter se intrometido, quis te alfinetar também.

- Óbvio que ele quis, ele ficou: Sem choro, não tem choro, não, concordou a atriz.

- Aí você perde a razão de ficar discutindo com ele, disse Larissa.

Amanda então fez sua observação sobre toda a situação:

- Ele faz isso justamente porque sabe que você vai perder a razão, aí ele te provoca ainda mais. Porque ele sabe e eles querem. Não é à toa que vou falar para você, na hora que você estava gritando, o Fredão e a Domitila saíram de lado, assim, rindo, porque eles sabem, eles querem isso de você.

- Eu não estou bem, gente. Eu não estou mais aguentando isso daqui, desabafou Bruna ao começar a chorar.

Aline tentou acalmar a amiga:

- Falta pouco, meu amor. Falta muito pouco.

- Transforma isso em força, Bruna, disse Amanda.

Já no Quarto Fundo do Mar, Domitila confessou estar com ranço de Aline Wirley:

- Eu tenho meu histórico com a Bruna, começou ela.

- Eu queria muito votar nela nesse Paredão, disse Sarah Aline.

- A Bruna não é um por acaso, é um histórico que criei com ela. Mas, no momento, estou com ranço da Aline, porque ela veio com dedo na minha cara e com quatro dedos sujos, continuou a ativista

E o paredão, como fica?

Cada um dos brothers da casa parece ter uma estratégia completamente diferente para a formação do paredão, o que está pesando na escolha do líder Ricardo. Domitila Barros gostaria de ver Burna Griphao na berlinda, sugeriu que esse movimento fosse feito a partir da indicação do líder. No entanto, ele pediu que não o pressionem e disse que não se sente confortável de discutir votos na frente de Cezar e Fred Nicácio. O biomédico ainda acabou confessando a Sarah Aline que colocaria Black no paredão.

Em contrapartida, a psicóloga disse que se pegasse o anjo e pudesse imunizar alguém, seria justamente o enfermeiro. Em uma estratégia arriscada, ela planeja se livrar do paredão, gerando um empate de votos onde a decisão cairia em Alface. Enquanto isso, as meninas do Quarto Deserto pensaram em fazer um acordo com o líder.

Amanda teve a ideia de avisar a Ricardo que se ele indicasse Cezar ao paredão, elas não votariam em Sarah Aline, mas voltou atrás por medo de ser cobrada no futuro. Aline Wirley respondeu que ainda assim vale a pena tentar.

- O que é mais caro, fazer um acordo ou ir três de nós?

O vencedor da Prova do Líder então foi ao Quarto Deserto para sondar os votos das meninas, mas acabou recebendo a resposta que eles dependerão de quem ele colocar na berlinda. Não muito surpreso, o biomédico disse:

- Uma vez Deserto, sempre Deserto.