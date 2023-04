Obituário - 9 de abril de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/04/2023 | 07:30



Humberto César (São Bernardo, 13-10-1946 – 3-4-2023)

O advogado Humberto César, turma de 1980 da Faculdade de Direito de São Bernardo, fez carreira na Prefeitura de São Bernardo antes de montar sua banca jurídica. Na Municipalidade, atuou em vários setores, com destaque para os de comunicação, relações públicas e imprensa.

Na juventude, foi repórter esportivo. Integrou a equipe de Rolando Marques na Rádio Independência.

Sua história é registrada no livro “Programa de Auditório” (PMSA, 2000).

Humberto César era filho de Eugênio César Filho e de Lídia da Silva César. Seu irmão, Eduardo, foi vereador. Humberto parte aos 76 anos. Deixa a esposa Maria Lucia Pacheco Ramaciotti César e os filhos Flavia, Renato e Luciana. Foi sepultado no Memorial Cidade Jardim em Rio Claro (SP).

SANTO ANDRÉ

Elizabeth Joyce Maria Galhardo, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 3. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Maria Mercia Guerra, 88. Natural de Muzambinho (MG). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 3. Memorial Phoenix.

Yolanda Vanzo Adabo, 85. Natural de Corumbataí (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Liezenite Francisca Dias, 80. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nívea Maria de Araújo Zoia, 77. Natural do Senhor do Bonfim (BA). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Angela Fitta, 70. Natural de Santo André. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Severina Gomes da Silva, 70. Natural de Pombos (PE). Residia no Sitio dos Vianas, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izaias Martins de Souza, 66. Natural de Iguape (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Metalúrgico. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Izabel Ferreira, 66. Natural de Colina (SP). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Sandra Regina da Silva, 65. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Luiz Carlos de Oliveira, 62. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Eletricista. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Genivaldo Bernardino da Silva, 54. Natural de Canhotinho (PE). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fábio Lacerda Rodrigues, 36. Natural de Diadema. Residia na Vila Mogilar, em Mogi das Cruzes. Engenheiro. Dia 3, em Santo André. Cemitério de Mogi das Cruzes.

SÃO BERNARDO

Odette Credidio, 94. Natural de Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Capivari, Distrito do Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Fernando Pereira Galindo, 77. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Elsiabete Alves da Silva, 71. Natual de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Vasco Begliomini, 70. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Maria Salete Firmino da Silva, 68. Natural de Limoeiro de Anadia (AL). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Rosani Richter Rocha, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Maria Betti, 94. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sérgio Roberto Delphino, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

João Gonçalves de Oliveira, 81. Natural de Itanhomi (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Otávio Silva Aguiar, 71. Natural de Ipanema (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Vale da Paz.

MAUÁ

Estelita Martinha da Silva, 85. Natural de Panelas (PE). Residia no Jardim Ribeirão Pires, em Ribeirão Pires. Dia 3, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Ernani Silva, 81. Natural de Coruripe (AL). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3, em Diadema. Vale dos Pinheirais.

Isabel Aparecida Antunes da Silva, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério dos Casa, em São Bernardo.