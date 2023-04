Obituário - 8 de abril de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/04/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Pedro Contreiras, 95. Natural de Jundiaí (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santina Maria do Nascimento, 84. Natural de Inajá (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Quiles dos Santos, 81. Natural do Ribeirão Bonito (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Colaço Filho, 70. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 2, em São Bernardo., Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fátima Marlei Rafael Luís, 68. Natural de Laguna (SC). Residia na Vila Anita Costa, em Jandira (SP). Dia 2, em Santo André. Cemitério Municipal de Alfa Campos, em Jandira.

Rosa Meireles de Lima, 68. Natural de Sapé (PB). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anderson Gomes dos Santos, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Ajudante de caminhoneiro. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rubens Alves Pereira Júnior, 35. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Celeste, em São Paulo, Capital. Dia 2, em Santo André. Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha, na Capital.

SÃO BERNARDO

Aguida Baraldi de Morais, 89. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Eiji Sugino, 80. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Dirce Campos de Godoy, 79. Natural de Rafard (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Vera Lúcia Silva, 65. Natural da Galileia (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

David Jeferson de Azevedo, 61. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Domingos Alves Feitosa, 66. Natural de Coroatá (MA). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 2, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Tereza Maria da Conceição, 102. Natural de Caetés (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Anderson de Oliveira Rocha, 96. Natural de Paramirim (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 2, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Maria Andrade Miranda, 89. Natural de Araçuaí (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Machacalis (MG).

Ana Maria da Silva, 88. Residia na Vila Patrimonial, em São Paulo, Capital. Dia 2, em São Bernardo. Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista (SP).

Heleno Souza da Silva, 85. Natural do Natal (RN). Residia na Vila Morse, em São Paulo. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Antônio Ferreira de Jesus, 71. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no Jardim Eucaliptos. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Carlos Dantas, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Jorge Leandro Neto, 40. Natural de Osasco (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Thiago Osvaldo, 37. Natural de São Paulo, Capital, Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Policial civil. Dia 2, em Santo André. Vale da Paz.