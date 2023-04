Obituário - 7 de abril de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/04/2023 | 11:48



SANTO ANDRÉ

Vicente Ferrari, 91. Natural de Jacutinga (MG). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luzia Massoca, 89. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Evelise Suely Gonzalez, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Custódio, 74. Natural de Paraguaçu (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Metalúrgico. Dia 1º. Cemitério Municipal de Paraguaçu.

Maria do Socorro Furtado Zanoti, 69. Natural de Conceição (PB). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pensionista. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Jovair Cândido, 59. Natural da Casa Branca (SP). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Caminhoneiro. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cláudia Andreia Pereira Luiz, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jenifer de Oliveira Ribeiro, 26. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Alvina Ferreira Barbosa dos Santos, 92. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia na Vila Divinéia, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Hermenegilda Coutinho de Macedo, 92. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º. Cemitério do Baeta.

Lea Camargo Santiana, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro das Perdizes, em São Paulo, Capital. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Vale dos Reis, em Taboão da Serra (SP).

Trindade Aguilar Nogueira, 89. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Geraldo Macedo Moreira, 87. Natural de Uruoca (CE). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Maria Lindalva Felix Louredo, 86. Natural do Estado de Alagoas. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Jacira de Oliveira Giagio, 83. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 1º, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Severina Alves da Silva, 78. Natural da Colônia Leopoldina (AL). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério do Baeta.

Eurico Sérgio de Figueiredo Maragliano, 77. Natural de Londrina (PR). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º, em Santo André. Jardim da Colina.

Marlene Bernardelli Brait, 75. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Maria da Cruz Costa Araújo, 73. Natural de Gouveia (MG). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério do Baeta.

Maria Ilda Fernandes, 73. Natural de Portugal. Residia no centro de São Bernardo. Dia 1º. Cemitério Municipal do Pilar do Sul (SP).

Givonete Conceição Toledo, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila das Paineiras, em São Bernardo. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Marilene Leal Miranda Limones, 58. Natural de Açucena (MG). Residia no Parque Havaí, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Clemilde Idalino, 53. Natural de Iapu (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Alfredo Campos, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jair Vitorino, 70. Natural de Barra Bonita (SP). Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Daniel Francisco Antonio, 32. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Natalina Pena, 96. Natural de Sem Peixe (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Abelina Augusta de Souza, 90. Natural de Seabra (BA). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Benício do nascimento, 75. Natural do Senhor do Bonfim (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Paulo do Nascimento, 68. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Marina da Silva Rodrigues, 84. Natural de Águas Belas (PE). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 1º, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.