Taís Araújo relembra da pressão que sentiu por causa de cenas de nudez no começo da carreira

07/04/2023 | 11:10



Taís Araújo arrumou um tempinho em sua agenda para dar uma entrevista para o podcast Vênus e durante o bate-papo acabou expondo um desespero que sentiu no começo de sua carreira ao ver a pressão da TV para ver ela sem roupa.

Pois é, a jurada do The Masked Singer Brasil relembrou um pouco do início de sua carreira, principalmente de quando acabou sentindo uma extrema pressão por causa das cenas de vvvenquanto vivia a personagem Xica da Silva.

- Xica da Silva foi muito transformador, só que eu não sabia. Eu vejo hoje o quanto foi, porque eu era uma adolescente de 17 anos [de idade]. Então eu estava preocupada era se o menino que gostava de mim, que era evangélico, se ia continuar me querendo depois que eu aparecesse com os peitos de fora com 18 anos [de idade], entendeu? Minha grande preocupação era bem na superfície.

Taís Araújo ainda aproveitou o assunto e espaço para falar que não fazia ideia de como estava sendo exposta em rede nacional para todo mundo ver.

- Hoje em dia, vejo grandes reflexos, mesmo assim na época eu tentava me defender... muita nudez, tentava não fazer... Hoje em dia, quando vejo o que vivi lá, falo meu Deus do céu, cada situação tão difícil que eu tive que enfrentar ali, muita exposição. A questão da nudez, então, tinha contagem regressiva no jornal e na televisão era assim: faltam cinco dias para ela fazer 18 anos [de idade], pra você ver tudo. Eram umas coisas medonhas e que eu via... mas olhando hoje em dia são coisas bastantes sérias e graves.