Palavra do Leitor - 7 de abril de 2023

Da Redação



07/04/2023 | 09:38



As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.

Segurança nas escolas – 1

‘Rede andreense pode ter botão de pânico’ (Política, ontem). Ao invés de melhorar a segurança e as condições de trabalho, o Estado sempre vai pela solução mais barata, no caso, um botão.

Cadu Ribeiro - do Facebook

Segurança nas escolas – 2

Outro dia, em uma agência bancária, tive que retornar na porta giratória umas cinco vezes ou mais. Aí o guarda sugeriu que talvez tivesse um clipes, e havia. Tudo isso foi necessário para nós, cidadãos, sentirmos que existe segurança com nossos bens. Mas em uma escola aonde depositamos os nossos bens reais, entram facas, revólver, metralhadora... O que é isso?

Silvia Guides - Santo André

Segurança nas escolas – 3

Detector de metal é interessante, mas e nos casos em que os assassinos pulam o muro com um machado dentro da escola? Como vão resolver? Na minha adolescência, lembro que na escola estadual onde eu estudava tinha Polícia Militar e não ouvíamos falar dessas atrocidades. Quantos jovens terão que morrer para as autoridades agirem de verdade? Porque ir nas redes sociais e se solidarizar é fácil. Quero ver é tomar providências. Além disso, tem que endurecer as penalidades. No caso que aconteceu em Blumenau, esse assassino deveria ser executado. Deus que me perdoe, mas esse cara é um monstro.

Isabel Cristina da Silva - do Facebook

Ética

No quesito ética, Lula voltou pior. Nega-se pedir desculpas à Nação por ter promovido e participado do maior nível de corrupção da nossa história; agora solicita à AGU (Advocacia-Geral da União) para que o Supremo revogue parte da Lei das Estatais, como aquelas excrescências por meio das quais políticos possam assumir cargos relevantes nestas empresas públicas. E os partidos sucursais do PT, Solidariedade, PCdoB e Psol, entram no STF para que suspenda o pagamento de multas dos acordos de leniência de empresas penalizadas pela Lava Jato. Uma afronta. Dirigentes destas empresas que fizeram delação premiada não eram menores de idade e confessaram esses crimes não diante de uma baioneta. Na realidade, apresentaram provas. Assim como outras dezenas de diretores das estatais, doleiros, políticos como o Lula, por meio de provas robustas, foram condenados e presos. Ou seja, como não são cúmplices da ética nas nossas instituições, querem um ‘liberou geral’ excrescente para enterrar graves crimes cometidos, lesando os contribuintes. Infelizmente é triste dizer que Lula voltou pior ao poder.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Prisão

Veja se dá para entender: um indivíduo duplamente condenado em três instâncias foi liberto por uma “inovação” jurídica, driblou a Lei da Ficha Limpa e foi eleito presidente, enquanto famílias inteiras, cerca de 1.450 pessoas, pacificamente defronte ao Quartel General do exército em Brasília, na noite de 8 de janeiro, insatisfeitas com a falta de transparência, desigualdade no tratamento e publicidade midiática e um código fonte secreto (a alma das urnas eletrônicas), foram presas tidas como terroristas, nazistas e golpistas. Parece mentira, mas é verdade.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Vacina

A quaresmeira, tipo de jacatirão que tem esse nome porque floresce na Quaresma, está em plena florescência. Uma temporada especialmente colorida, talvez para compensar os tempos cinzentos pelos quais todos passamos nos anos anteriores, com a pandemia que eclodiu no início de 2020. Haverão mais abraços e mais beijos, nesta Páscoa, pois quase todos estão vacinados e quem é acometido pela Covid-19 tem a doença mais branda. Só está tendo complicações com a ‘nova’ Covid quem se recusou a tomar a vacina.

Luiz Carlos Amorim - Florianópolis (SC)