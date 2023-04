Chris Paul e Kevin Durant lideram vitória do Phoenix Suns sobre o Denver Nuggets

07/04/2023 | 09:32



Quarto colocado da Conferência Oeste, o Phoenix Suns bateu o líder Denver Nuggets por 119 a 115 na noite desta quinta-feira. A franquia do Arizona contou, mais uma vez, com boa atuação de Kevin Durant, que continua invicto na equipe desde que chegou do Brooklyn Nets e assumiu a posição de liderança dentro de quadra.

Diante de um Nuggets sem Nikola Jokic e Jamal Murray, Durant foi autor de 29 pontos e sete rebotes para comandar o triunfo no Footprint Center. Chris Paul também viveu uma excelente noite e terminou a partida com 25 pontos. Além disso, fez sete cestas de três, recorde de sua carreira.

"Foi um jogo estranho, durante a disputa nós tivemos altos e baixo, Acho que todo jogo que a gente joga ainda é uma experiência de aprendizado para nós", disse Paul, que não ficou contente com os números. "Eu deveria ter feito mais. É por isso que essas partidas são importantes", completou.

Tanto o Denver Nuggets quanto o Phoenix Suns estão garantidos nos playoffs da equilibradíssima Conferência Oeste. Os Nuggets já têm a liderança garantida e os Suns estão em quarto lugar. Daí para baixo, as equipes ainda estão brigando para avançar na competição.

O Oklahoma CIty Thunder venceu o Utah Jazz por 114 a 98 e ficou com o décimo lugar, última posição de classificação ao play-in. A zona ainda tem Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans e Los Angeles Lakers. Já a área de classificação aos playoffs, além de Nuggets e Suns, já tem Sacramento Kings e Memphis Grizzlies garantidos. LA Clippers e Golden State Warrios estão em quinto e sexto, respectivamente, brigando para confirmar a vaga.

A quinta-feira também foi de vitória para o Miami Heat, que atropelou o Philadelphia 76ers de Joel Embiid por 129 a 127, com Jimmy Butler e Tyler Herro marcando 24 pontos cada. Embiid foi o maior pontuador dos 76ers, com 21. Com o triunfo, o Heat sagrou-se campeão da divisão sudeste do leste

Confira os resultados da NBA desta quinta-feira:

Orlando Magic 94 x 118 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 101 x 129 Miami Heat

San Antonio Spurs 129 x 127 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 98 x 114 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 119 x 115 Denver Nuggets

Confira os jogos da NBA desta sexta-feira:

Charlotte Hornets x Houston Rockets

Indiana Pacers x Detroit Pistons

Washington Wizards x Miami Heat

Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers

Boston Celtics x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x Orlando Magic

Milwaukee Bucks x Memphis Grizzlies

New York Knicks x New Orlean Pelicans

Dallas Mavericks x Chicago Bulls

Sacramento Kings x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns