Quantos morrerão com o giz na mão?

Eduardo Albuquerque



07/04/2023 | 09:36



No último dia 27 de março o País assistiu, estarrecido, a mais um gravíssimo episódio de violência nas escolas. Desta vez, um estudante de 13 anos feriu, mortalmente, a professora Elizabeth Tenreiro, 71 anos. Eu, enquanto pai de dois universitários que escolheram seguir a mesma carreira que a minha e entusiasta que sou da educação, bem como das medidas que aumentam a segurança nas escolas, como implantação dos AVCBs (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), lamento demais o rumo que tudo isso está tomando.

Nesse sentido e, falando em condutas que seriam capazes de, a longo prazo, tornar cada vez mais raros esses episódios, a principal delas, na minha opinião, é uma só: o fortalecimento do precioso tripé aluno-responsáveis-escola. Neste contexto, é mais que necessário a implantação, de maneira mais efetiva e cotidiana, de um acompanhamento psicopedagógico para alunos e seus familiares.

Digo isso pois tudo o que acontece dentro de casa reverbera na rotina educacional da criança. E o oposto também é verdade. Ou seja: a forma como este estudante é tratado e se relaciona em sala pode desencadear uma série de alterações no comportamento que, em casos extremos, culminam em atos de violência como este, que ceifou a vida da professora Elizabeth.

É preciso estar muito atento aos jovens e crianças que se isolam dentro do quarto, não conversam muito em casa e pouco saem para se divertir. Nada disso, se ocorrer por longos períodos, pode ser visto como normalidade. Neste sentido, aos primeiros sinais, vá a fundo! Investigue, pergunte e agende uma reunião na escola.

Em outra conduta concomitante, é preciso levar adiante pesquisas e projetos que resultem na implantação de catracas e detectores de metais. Essas iniciativas, que é uma das minhas ideias de gestão na Câmara Municipal, podem ser colocadas em prática por meio de parcerias público-privado, o que amortiza o impacto financeiros nas esferas públicas.

Com todas essas medidas adotadas e caminhando simultaneamente, creio que entraremos em um caminho mais próspero, e portanto menos pessimista, do que este que estamos vivendo atualmente. Reitero que, infelizmente, não se trata de algo fácil e tampouco a curto prazo de ser resolvido, mas, enquanto algo não for feito, outras professoras Elizabeth Tenreiro podem perder suas vidas até passarem, boa parte dela, dentro de sala, formando e educando as próximas gerações.

Eduardo Albuquerque é advogado em São Caetano.