Proteção das escolas

Do Diário do Grande ABC



07/04/2023 | 09:33



Os recentes episódios de violência nas escolas têm mobilizado os homens públicos do Grande ABC. Uma das boas medidas foi tomada pelo prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL). O chefe do Executivo reuniu ontem (6) gestores e profissionais da segurança e da educação para traçar novas estratégias de prevenção e combate à violência nas unidades de ensino e em seu entorno. Ações integradas entre as polícias Militar, Civil e Guarda Municipal, aperfeiçoamento dos sistemas de vigilância, com a criação de “botão do pânico” para unidades de ensino, e fortalecimento do programa APSE (Apoio Psicossocial Escolar) da Prefeitura estão na lista das medidas anunciadas. Palmas para o trabalho.

A rapidez com que Guto Volpi agiu para apresentar o pacote antiviolência nas escolas do município, destinado a acalmar os cidadãos neste momento de apreensão, demonstra de forma inconteste a capacidade que o gestor tem de ler a realidade. Como bem notou o prefeito de Ribeirão Pires, “os episódios de violência que costumamos a ver em outros países batem à porta de nossas cidades”. E, então, não perdeu tempo, pondo-se imediatamente a estruturar o plano ora apresentado – sem deixar de ressalvar que a estratégia será continuamente discutida e melhorada, o que é providencial para lidar com um problema tão complexo quanto os ataques a estudantes, professores e funcionários de escolas.

Guto Volpi demonstra estar alinhado com o que há de mais moderno nas estratégias de combate à violência nas escolas – e certamente seu pioneirismo será copiado Brasil afora. Ao dizer que o momento é delicado e preocupante, o prefeito vocaliza uma preocupação de pais e responsáveis pelos alunos que, todo dia, são deixados aos cuidados do município. Protegê-las é obrigação do poder público. O Grande ABC, mais uma vez, dá exemplo de como um gestor ciente das responsabilidades inerentes ao posto deve atuar em momentos de grave complexidade. A partir de agora, a tranquilidade deve voltar à reinar no seio da sociedade ribeirão-pirense enquanto seus filhos estiverem estudando nas escolas.