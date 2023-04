Acompanhamento de alunos com TEA cresce 280% em Ribeirão

Da Redação



07/04/2023 | 09:19



A rede municipal de ensino de Ribeirão Pires registrou nos últimos três anos crescimento de 280% no número de estudantes com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

O índice de crianças e jovens matriculados da Educação Infantil aos anos finais do Ensino Fundamental (até o 9º ano) saltou de 66, em 2020, para 250 neste ano.

Para acompanhar a demanda crescente, a Prefeitura fortalece de forma permanente as ações voltadas à inclusão e ao desenvolvimento integral desses alunos.

Nas 33 escolas municipais, o número de estudantes com algum tipo de transtorno ou deficiência teve alta de 135% no período, de 133, em dezembro de 2020, para 312 no início deste ano letivo. Todos são acompanhados por equipe pedagógica especializada.

Além da presença de auxiliares na sala de aula regular, esses meninos e meninas contam com o apoio das Salas de Recursos, que trabalham para o estímulo de habilidades específicas em atividades no contraturno escolar. “Os profissionais da Educação fazem trabalho de excelência quando o assunto é inclusão. O crescimento da demanda em nossas escolas municipais é também reflexo da qualidade do ensino e da boa estrutura oferecida pela Prefeitura”, destacou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL).

Valquíria Servilha, orientadora da Educação Especializada da Prefeitura, destaca que o atendimento e planejamento pedagógico para cada um desses estudantes é feito de forma individualizada, sempre prezando por sua integração com o restante da turma. “A ideia da educação inclusiva é que de fato esta criança participe das atividades, daquele contexto social, para que consiga desenvolver também sua autonomia”, disse.

Neste mês de abril, marcado por campanhas de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista, as unidades escolares de Ribeirão Pires também promoveram ações voltadas ao respeito e à desconstrução de preconceitos. “Este é um trabalho feito, inclusive, com os familiares dos estudantes”, destacou Valquíria.

Para contribuir com o desenvolvimento dos estudantes, a Prefeitura promove encontros formativos mensais com professores das Salas de Recurso e auxiliares do ensino regular.

Materiais escolares e conteúdos são adaptados de acordo com a necessidade dos alunos acompanhados pela Educação Especializada. Por meio da Secretaria de Educação e Cultura, o município disponibiliza, ainda, intérprete de Libras para o atendimento de duas estudantes com deficiência auditiva na rede e oferece aulas gratuitas de Braille para pessoas com deficiências visuais, familiares e educadores da cidade.