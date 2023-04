Confira o que abre e o que fecha em São Paulo no feriado prolongado

07/04/2023 | 09:13



Entre esta Sexta-Feira Santa, 7, e domingo de Páscoa, 9, alguns serviços de São Paulo, assim como de diversas cidades do País, têm o funcionamento alterado. O rodízio de veículos está suspenso nesta sexta-feira na capital paulista.

Serviços de saúde do município também apresentam mudanças no atendimento ao público.

Saúde

O atendimento ocorre normalmente nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Nos locais onde há vacinação, permanece a imunização contra a covid-19 e a multivacinação nesta sexta-feira.

No sábado, o serviço de vacinação contra covid-19 e outras doenças ocorrerá nas AMAs/UBSs Integradas, das 7 horas às 19 horas.

Durante o feriado, os hospitais estaduais também mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na zona leste da capital, não funcionarão neste feriado.

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) e as unidades da Farmácia Dose Certa não terão expediente nesta sexta-feira.

O que permanece aberto no feriado:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - das 7h às 19h

AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas - das 7h às 19h

Hospitais Municipais (HMs)

Hospitais Dia - tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h

Prontos-socorros Municipais (PSMs)

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192

Laboratório de Emergência Toxicológica (LET)

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue)

Centro de Controle de Intoxicações (CCI)

Doação de sangue

Neste feriado, o atendimento será feito em horários diferenciados. Clique aqui para mais informações sobre agendamento.

Rodízio de veículos

O rodízio municipal de veículos está suspenso para carros nesta sexta-feira, assim como as demais restrições existentes na cidade:

Rodízio de veículos pesados (caminhões)

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC)

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF)

As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas

A ciclofaixa de lazer será ativada nesta sexta-feira e no domingo.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

O rodízio volta na segunda-feira, 10, para placas finais 1 e 2.

CPTM, Metrô e EMTU

Em razão do feriado de Páscoa, entre sexta-feira e domingo, as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e dos ônibus intermunicipais gerenciados pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) atenderão com programação especial.

A operação também será monitorada e, se necessário, serão adicionados mais trens nas linhas e ônibus nas ruas.

CPTM - a operação das cinco linhas de trens nesta sexta-feira será igual à de um domingo. Já no sábado e no domingo, a operação manterá a programação prevista para estes dias.

EMTU - os ônibus funcionarão com programação horária de domingos na sexta-feira. No sábado e no domingo, os serviços operam com a programação normal, a já realizada nestes dias.

Metrô - A operação das linhas 1-Azul, 2-Verde e 15-Prata neste feriado será igual ao do fim de semana.

Na Linha 3-Vermelha, ocorre uma operação especial desde as 22 horas de quinta-feira, 8, para dar continuidade das obras de instalação de portas de plataforma na estação Palmeiras-Barra Funda.

Conforme o Metrô, neste período, uma das plataformas de embarque da estação ficará interditada durante toda a operação nesta sexta-feira e no sábado.

Em decorrência desta interdição, a circulação dos trens ocorrerá com maiores intervalos. "As composições circularão entre as estações Marechal Deodoro e Palmeiras-Barra Funda por via única (via singela). Os passageiros desembarcarão na estação Marechal Deodoro e terão que trocar de trem para prosseguirem viagem. No trecho entre as estações Corinthians-Itaquera e Marechal Deodoro, a circulação será mantida por ambas as vias", afirma.

No domingo, a operação dos trens será normal.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirma que não haverá atendimento nas agências bancárias nesta sexta-feira.

Conforme a entidade, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos dos bancos (internet e mobile banking). As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e os carnês com vencimento no dia do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil.

Correios

Nesta sexta-feira, não haverá atendimento nas agências dos Correios. No sábado, o funcionamento será normal nas unidades que abrem neste dia.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o Estado ficarão fechados nesta sexta-feira, mas voltam a funcionar normalmente no sábado.

O atendimento presencial é feito apenas com agendamento prévio, que deve ser solicitado de maneira totalmente gratuita, sem nenhum custo, pelos canais oficiais do programa.

As opções digitais continuam acessíveis a qualquer hora.