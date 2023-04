Ricardo Alface é o novo líder do BBB23

07/04/2023 | 09:10



O BBB23 entrou na reta final e Boninho está mexendo os pauzinhos para movimentar cada vez mais o confinamento!

Na noite desta quinta-feira, dia 6, rolou mais uma prova do líder, e Aline Wirley deu seu último veredito antes da dinâmica rolar. Aconselhada por Tadeu Schmidt, ela precisou vetar uma pessoa da prova, e optou por Fred Nicácio. Na sequência, a casa se dividiu em duplas: Aline e Amanda; Larissa e Bruna; Cezar Black e Domitila; e por fim Sarah Aline e Alface.

A prova da semana do Tik Tok foi dividida em quatro partes. Na primeira fase, os brothers fizeram um sorteio. Eles precisaram encaixar os celulares e fazer a sincronização familiar. Domitila e Cezar Black foram os primeiros eliminados.

Na segunda fase, os participantes precisavam encaixar a bola em cada tempo de tela. Em uma disputa acirradíssima com Aline e Amanda, Sarah e Alface conseguiram avançar para a próxima fase com Bruna e Larissa.

Na terceira fase da disputa, chamada de filtro de comentários, Bruna foi a escolhida para lançar as bolinhas, enquanto Alface foi o recebedor. O brother precisava pegar o máximo de bolinhas azuis possível. O biomédico conseguiu pegar 17 bolinhas.

Após o duelo entre Bruna e Alface, foi a vez de Larissa e Sarah Aline. Na disputa, a personal pegou apenas 12 bolinhas e foi eliminada ao lado de Bruna. A psicóloga e o biomédico então avançaram para a fase final.

Na quarta e última fase, Sarah e Alface tiveram dois minutos para achar os cards com comentários em uma piscina de bolinha. Sarah conseguiu 13 cards, enquanto Alface conseguiu 22 cards e se consagrou o novo líder do reality.

Para o VIP da semana, Ricardo escolheu Sarah e Domitila.

Entenda como será a formação do 13º paredão

No próximo domingo, dia 9, o público irá acompanhar uma formação de paredão bem diferente - e um pouco complicada. Após o veto de Aline Wirley nesta quinta-feira, dia 6, um novo poder curinga será leiloado na sexta-feira, dia 7, chamado poder da mistura. No sábado, dia 8, irá acontecer a Prova do Anjo, e o anjo da semana colocará duas pessoas no monstro. Lembrando que o líder não poderá receber o castigo, já que os indicados vão para berlinda.

No domingo, dia 9, ocorrerá a formação de mais um paredão triplo. Os dois emparedados pelo monstro, o anjo será autoimune, o líder indica um brother direto ao paredão, e a casa vota para colocar mais um na berlinda, e é aí que as decisões começam a ser tomadas, já que o dono do poder curinga irá trocar um emparedado pelo monstro com alguém disponível na casa.

Em seguida, o emparedado pelo líder poderá salvar um dos dois emparedados com o colar do monstro. E para finalizar, o emparedado do monstro poderá puxar alguém, inclusive aquele que foi salvo. Dessa forma o 13º paredão será formado. Eita!

E aí, entenderam?