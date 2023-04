Bruno Gagliasso inova ao buscar Zyan na escola e Giovanna Ewbank cai na gargalhada

07/04/2023 | 09:10



Bruno Gagliasso já provou diversas vezes que é um paizão super coruja e durante a última quinta-feira, dia 6, Giovanna Ewbank fez questão de mostrar para os seus fãs e seguidores das redes sociais um momento inusitado entre pai e filhos.

O ator sempre inova na hora de buscar o caçula, Zyan de apenas dois anos de idade, na escola e desta vez decidiu buscá-lo usando um mini veículo motorizado, e explicou que o colégio é na mesma rua de sua casa e que não teria problema ir desta forma.

Comprei a mochila do Hulk para ele, aí ele: Papai, me busca amanhã na escola? Busco. Vou te buscar de hulk. Como? Vestido? Não, no carro do Hulk.

Giovanna, por sua vez, não aguentou de tanto rir ao ver a cena de Bruno meio esmagado dentro do carrinho de brinquedo das crianças. Em seguida, a esposa de Bruno Gagliasso chamou Fernanda Paes Leme para assistir a cena e as duas deram muita risada.

Ele vai assim buscar o Zyan, imagina os pais vendo isso

No final do registro, Ewbank mostrou que o pequeno adorou a surpresa, mas que estava hiper cansado de mais um dia de estudos.

Fui pegar o Hulk e apareceu um coelho, brincou Bruno porque a criança estava fantasiada por causa da Páscoa.