Natasha Dantas, atual de William Bonner, mostra que teve cordão roubado no Rio de Janeiro

07/04/2023 | 09:10



Natasha Dantas que é a atual esposa de William Bonner, foi até as redes sociais na última quinta-feira, dia 6, para mostrar que estava indo visitar alguns amigos e no meio do caminho acabou sendo completamente surpreendida.

Pois é, Natasha Dantas mostrou alguns detalhes de seu trajeto - indo de bicicleta e depois uma caminhada, mas no fim das contas ainda revelou que foi assaltada e teve o seu cordão dourado levado por um meliante no Rio de Janeiro.

Apesar do susto, a esposa de William Bonner mostrou que acabou tendo um corte na região do peito por causa do assaltante ter puxado a corrente com força e logo depois agradeceu o carinho dos fãs que ficaram preocupados com a situação.

Quantas mensagens! De preocupação e também indignação. Que carinho bom vocês me fizeram hoje. Obrigada!!! Estou bem. Foi um susto, uma revolta e um cordão. E não, não sou culpada por usar um cordão. Fui vítima da violência que, infelizmente, assola o rio e tantas outras cidades.